. Появились подробности о повреждениях в белгородском доме после атаки ВСУ

Вадим Карасев

МЧС заявило о повреждении технического этажа в жилом доме в Белгороде после атаки ВСУ

В жилом доме в Белгороде на улице Губкина после атаки со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказался поврежден технический этаж. Такие подробности привели городские службы МЧС, передает ТАСС.

Губернатор Белгорода Антон Иванов заявил, что были повреждены верхний этаж жилого дома, два автомобиля в результате падения обломков неопознанного объекта после работы ПВО.