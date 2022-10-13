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Пока первенец Кристины Орбакайте пустился в бега, младший Дени живет в Москве

Пока первенец Кристины Орбакайте пустился в бега, младший Дени живет в Москве
Певица Кристина Орбакайте поделилась фото с младшим сыном, с которым пока живет в Москве. В конце сентября Пугачева спешно покинула Россию. Это случилось ровно за сутки до объявления частичной мобилизации. А 7 октября, якобы, внука Аллы Борисовны мобилизовали прямо из Московского Губернского театра. Жена Никиты Алена Краснова опровергла новости о том, что он отправился отдавать долг родине, но не стала уточнять, где сейчас находится ее муж. 11 октября заговорили о том, что старший сын Кристины Орбакайте пересек пешим ходом границу с Эстонией. Его заметили между Ивангородом и эстонской Нарвой. А пешком он это сделал потому, что так быстрее. На машине приходится стоять в многочасовых очередях. В отличие от Никиты, его младший брат Дени предпочел остаться в Москве. Их мама Кристина тоже сейчас находится в России. Видимо, пока в Сети не поползли слухи, что и средний сын сбежал, она решила сразу  прояснить ситуацию. Певица поделилась кадром с Дени Байсаровым: мама и сын вместе проводят время дома.
А меж тем, 24-летний Дени в любой момент может попасть под частичную мобилизацию. В 2014 году он отправился учиться военному делу на родину отца — в Чечню. В тот момент Дени было шестнадцать, и он предпочел поступить в престижную Кадетскую школу селения Центорой. Это родное селение Рамзана Кадырова — глава Чечни периодически сам проводил тренировки у воспитанников, и до сих пор он называет Дени Байсарова своим племянником. «Обучение в кадетской школе дало мне шанс по-другому увидеть мир вокруг себя, по-иному начал я относиться к тому окружению, где живу», — говорил после обучения Дени. Сейчас он в Москве, занимается бизнесом. А еще, пока Алла Пугачева была в России, частенько навещал бабушку в ее замке в деревне Грязь.
# Шоу-бизнес Орбакайте Кристина
По материалам: z-aya

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