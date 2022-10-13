. Покров 14 октября 2022 года: приметы, обычаи и традиции праздника

Вадим Карасев

С праздником Покрова Пресвятой Богородицы связано множество традиций, обычаев и примет. Верующие соблюдаю их, чтобы получить благословение Свыше, а также отметить важное церковное событие по всем канонам.

Ежегодно Покров Божией Матери отмечается 14 октября, и в 2022 году исключения не будет. В этот день священнослужители приглашают всех на праздничную службу, чтобы помолиться за свое благополучие, избавиться от множества бед, а также защититься от любого зла. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют заранее узнать о том, как правильно отметить этот день, и что сделать для привлечения счастья.

Народные приметы на Покров

Покровские обряды и обычаи на 14 октября

Примета гласит, что зима будет морозной, если на деревьях в день праздника все еще будут оставаться листья.Первый снег на Покров указывает на нескорое наступление зимы.Считается, что погода на Покров указывает на то как пройдет весь год. И если день будет теплым, то и год будет урожайным.По примете в день праздника обязательно кормят бездомных животных, чтобы привлечь в жизни благополучие.Ветер с юга дует — зима будет мягкой, а с севера — к морозам и частым вьюгам.Сыграть свадьбу на Покров — к счастливой семейной жизни.Поверье гласит, что если девушка ходит в головном уборе, то Богородица поможет ей найти доброго жениха.

Праздничный день принято проводить в хорошем настроении и с улыбкой. На покров не ссорятся и не ругаются, помогают нуждающимся и привечают гостей.

Интересный обычай достался нам от наших предков. Считается, что защитить детей от невзгод и болезней получится, если на Покров вывести их за порог и облить водой через решето.

По традиции девушки, мечтающие выйти замуж, пекут хлеб, постелить на подоконник красивое полотенце положить на него готовую выпечку. Считается, что аромат свежеиспеченного хлеба обязательно привлечет жениха.

По обычаю на Покров пекут блины. часть угощения раздают соседям, а также относят в церковь.

Гости на пороге в день праздника — счастливая новость. Их привечают и приглашают за стол, чтобы разделить с ними радость.