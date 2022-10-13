. Польский генерал предложил Украине защищаться нападением на Россию

Вадим Карасев

Польский генерал Ружаньский заявил, что лучшая форма защиты для Украины — нападениеСюжетРакетные удары по Украине:

Киеву следует защищаться с помощью нападения, заявил генерал запаса польской администрации Мирослав Ружаньский, комментируя российско-украинский конфликт в интервью Radio Zet.

Ружаньский напомнил, что «лучшая форма защиты — нападение» и добавил, что союзникам Киева необходимо создать такие условия, чтобы украинцы «смогли защищаться, нападая».

По мнению собеседника журналистов, Украине следует нанести удар по транспортной инфраструктуре, чтобы российская армия не могла ею воспользоваться. По его мнению, Киеву следует также активно пользоваться реактивными системами залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Международный комитет Красного Креста в том, что он недостаточно давил на Россию и не имеет доступа к украинским военнопленным.