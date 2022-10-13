. Последние осенние работы в огороде: как правильно посадить озимый чеснок

В чесноке содержится большое количество уникальных питательных веществ и витаминов, а в озимой культуре, которая высаживается осенью и дает урожай весной, их вдвое больше, чем в яровой. К тому же он не сложный в выращивании, поэтому с этим процессом могут справиться даже неопытные дачники и огородники.

Что необходимо для посадки озимого чеснока





Период высадки озимого чеснока зависит от природных особенностей и погодных условий региона, в котором его будут выращивать. На севере нашей страны это конец сентября или начало октября, в южных регионах — середина и конец октября. Хотя при установившейся теплой погоде это время может быть продлено до первой декады ноября.

Главное, следить за долгосрочным прогнозом погоды и ориентироваться на рекомендацию, что озимый чеснок должен быть высажен как минимум, за три недели до устойчивой морозной погоды.

Высаживать его рано не рекомендуется, потому что при теплой погоде он может пустить корни и зеленую поросль еще до установления холодов, в этом случае сохранить урожай вряд ли получится.

Как правильно выбрать место для посадки культуры





Лучше всего для выращивания озимого чеснока подходят легкие, нейтральные или слабокислые почвы, ранее не использовавшиеся для овощных культур.

В крайнем случае предшественниками могут быть огурцы, перец или бобовые. Нельзя сажать чеснок после картофеля, моркови и лука.

Также нежелательно сажать его на одном и том же месте несколько лет подряд — с каждым годом урожай будет заметно хуже.

Сажают озимый чеснок на небольшой, ровной площадке, расположенной на возвышенности, хорошо обогреваемой солнечными лучами.

Что представляет собой процесс посадки озимого чеснока





За несколько недель до высадки озимого чеснока, почву следует хорошо перекопать, а накануне посадки внести в нее в равном количестве смесь песка, опилок и перегноя. Затем сделать грядки в виде длинных борозд глубиной 20 см и на расстоянии 25 см друг от друга.

На дно грядок насыпают песок, который хорошо защищает культуру от гниения.

Непосредственно перед посадкой зубчики на 1-2 минуты опускают в солевой раствор (3 столовые ложки соли на 5 литров воды), а затем высаживают в подготовленные борозды на расстоянии 10 см друг от друга. Высаженный чеснок прикапывают землей.

Грядки желательно замульчировать опилками, смешав их з землей. Во время сильных холодов, можно накрыть их рубероидом или пленкой. После выпадения снега, который служит естественным покрытием для чеснока, пленку следует снять. Весной нужно разгрести мульчу, чтобы чеснок лучше взошел.