. Праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеет множество обрядов и примет

Праздник Покров Пресвятой Богородицы православные верующие отмечают 14 октября 2022 года. Традиционно, как и другие церковные праздники, он имеет множество запретов и традиций. В этот день девицы просят Богородицу послать им женихов, а семейные люди молятся о благополучии в доме. Особое внимание уделяют погодным явлениям, чтобы определить, какой будет зима и будущий год.

Праздник Покрова: что можно делать в этот день

Традиции и запреты на праздник Покрова Пресвятой Богородицы обязательно выполняются православными людьми уже несколько веков. В праздничный день молятся Богородице о защите и благополучии. Если сложно попасть в церковь, то можно просто перед иконой попросить об этом своими словами, и она обязательно услышит.

Молодые девицы, которые хотят выйти замуж, обязательно должны пойти в храм и обратиться к Пресвятой Деве с просьбой послать им хороших женихов. Замужние женщины рядом с ними просят о прибавлении в семье. А семейные пары молятся о защите и благополучии в доме.





Выходя из церкви, в этот день надо обязательно дать милостыню нуждающимся. Считается, что возврат за добро будет намного больше отданного.

Дома, после церкви, все садятся за праздничный стол. Обязательным атрибутом должны быть блины с мясной и фруктовой начинками. Перед празднованием самая старшая женщина в семье с блинами ходит по всем комнатам в доме, благодаря Богородицу за все хорошее в прошедшем году. В уголочке оставляют гостинцы для домового.

Праздник Покрова: что нельзя делать в этот день





Покрова Пресвятой Богородицы считается одним из самых больших церковных праздников. Поэтому в этот день строго запрещается заниматься различной работой: уборкой, стиркой, шитьем и т.д. Желательно даже блюда на праздничный стол приготовить заранее. Необходимо избегать конфликтных ситуаций, матерных слов, слез и жаловаться на житейские неприятности.

Нельзя ничего отдавать из дома в этот день. Не стоит путать благотворительность и заем денег. На Покрову занимать или давать в долг строго запрещается. Существует поверье, что таким образом можно отдать свое благополучие или забрать чужие несчастья.





Посватанные на Покрову девушки не могли отказать сватам, даже, если жених им не очень люб. Считается, что этот день сама Богородица сводит людей, которые могут обрести семейное счастье. Если же девушка отказала, то она в течение 3 лет не сможет найти свою любовь.

Молодые девушки и парни с древних времен выходили на улицу и устраивали веселые гулянья на Покров. Но все знали, что употребление спиртных напитков строго запрещается.

История праздника Покров Пресвятой Богородицы





Чудо, связанное с праздником Покрова пресвятой Богородицы, произошло в 910 году. Во время военный действий между греками и сарацинами. На тот момент греки практически отчаялись выиграть в войне, а сарацины уверенно завоевывали земли врага и уничтожали христиан.

Святой Андрей, вместе со своим учеником Епифанием в храме молились о защите своего народа. И пред ними предстала Богородица в окружении святых. Она подошла к алтарю и долгое время молилась вместе со всеми, раскрыв над людьми свой омофор, который сиял ярким светом и окутывал защитным светом христиан. А когда Святая удалилась, то за стенами храма поднялся сильный ветер, который не пустил врага в город. После этого греки быстро выиграли войну, находясь под защитой Пресвятой Девы.

Приметы на праздник Покрова Пресвятой Богородицы





Улетающие на Покров журавли предзнаменуют раннюю и холодную зиму.

Если до Покрова на березе и дубе не останется листьев, то следующий год будет легким.

На Покров ветер с южной стороны предзнаменуют теплую зиму, с северной и восточной говорит, что зима будет холодной, если с западной стороны, то следует ждать снежную зиму.

На Покров детей обливали водой через сито, чтобы уберечь от болезней.

Сыгранная на Покров свадьба принесет молодым много счастья в дом.



