. Прохор Шаляпин не намерен отказываться от денег женщин

Певец Прохор Шаляпин не почему его упрекают за то, что он живет за счет женщин. В прошлом году артист женился на миллионерше из Канады Татьяне Дэвис. Семейное счастье продлилось недолго. Вскоре после свадьбы бизнесвумен заболела коронавирусом и скончалась от осложнений. А ведь эта история любви начиналась как в сказке. Прохор хвастался роскошной жизнью с Дэвис. Пара отдыхала в лучших отелях и путешествовала по миру. Говорят, состоятельная супруга даже успела подарить артисту квартиру. Однако не все радовались удачному браку музыканта, хейтеры стали называть его альфонсом. Мол, тот попросту использует Татьяну ради материальных благ. «Меня часто упрекают за то, что я живу за чей-то счет. Но я сам всегда зарабатывал деньги. Просто я не отказывался, если кто-то мне готов что-то… Вы бы отказались, люди добрые? Я нет, и не не скрываю этого. Жена была богаче меня. Заработала деньги, не украла, не на последние гуляли. Почему я должен был отказываться от этих денег?» — говорил артист, выступая в YouTube-шоу канала «Жить».Несмотря на то, что в жизни музыканта попадались обеспеченные и уверенные в себе спутницы, он все же считает женщин недостойными претендентками на высокий пост. «Женщины должны знать свое место в обществе. Мне нравятся арабские страны, где женщинам все-таки отведено определенное место. Мудрые люди придумали это. Женщин нельзя подпускать к руководящим постам. Бывают, к сожалению, директора школ женщины, но ничего хорошего в этих случаях мы не видим», — заявил выпускник «Фабрики звезд». По мнению 38-летнего Прохора, женщины на самом деле «мечтают, чтобы их домогались». Артист также считает: представительницам противоположного пола следует заниматься только бытом. «Женщины должны рожать детей, сидеть с ними и никуда не рыпаться», — сказал Шаляпин.