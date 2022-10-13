. Производители продуктов попросили торговые сети увеличить срок годности товаров

Вадим Карасев

Российские производители продуктов обратились в Минпромторг, чтобы ведомство порекомендовало крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности товаров, пишут "Известия".

Магазины закупают только товары с остаточным сроком годности (период до момента, когда продукт нужно утилизировать) не менее 60-65%, что приводит к утилизации значительного объема качественной продукции. В своем письме производители подчеркивают, что это не способствует формированию складских запасов продукции, необходимой для бесперебойных поставок.

Чтобы решить проблему, ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания "Руспродсоюз" предложила изменить минимальный порог до 45% для товаров длительного срока хранения (от года и выше) и в 50% — для товаров меньшего срока.

Сейчас существует риск дефицита в магазинах, поскольку многие товары просто не примут в сеть. Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков подчеркивает, что если предложение производителей будут применять на практике, то покупатели от этого только выиграют. Снятие лишних ограничений по срокам годности приведет к росту предложения от производителей и минимизации рисков. Это опустит цены, а на качестве товаров не отразится.

В сентябре российское правительство рассматривало возможность отмены налога на добавленную стоимость (НДС) на продукты с истекающим сроком годности. Льготная мера должна распространяться на ритейлеров, согласных передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительность.