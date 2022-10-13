. Производители продуктов попросили увеличить срок годности товаров
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Производители продуктов попросили увеличить срок годности товаров

Производители продуктов попросили увеличить срок годности товаровПроизводители продуктов попросили торговые сети увеличить остаточный срок годности

В Минпромторг поступило обращение от российских производителей продуктов. Они просят ведомство порекомендовать крупным торговым сетям ослабить требования к сроку годности. Об этом сообщают «Известия».

Сейчас магазины закупают товары только с остаточным сроком не менее 60–65 процентов. Из-за этого приходится утилизировать большой объем качественной продукции. «Все это не способствует формированию складских запасов продукции, необходимой для бесперебойных поставок», — говорится в письме, адресованном министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

Ассоциация производителей и поставщиков продуктов питания «Руспродсоюз» предлагает установить минимальный порог в 45 процентов для товаров длительного срока хранения (от года и выше) и в 50 процентов — для товаров меньшего срока. Остаточный срок годности — это период до момента, когда продукт нужно утилизировать.

Также отмечается, что нынешняя практика может отразиться на конечных потребителях — есть риск того, что полки в магазинах будут пустыми, так как многие товары при таких жестких условиях просто не примут в сеть. Если же предложение производителей будут применять на практике, то покупатели от этого только выиграют. Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков считает, что снятие лишних ограничений по срокам годности поспособствует росту предложения от производителей и минимизации рисков. Это, по его мнению, сделает цены ниже, но на качестве товаров не отразится.

Ранее стало известно, что в попытке удержать внутренние цены на продукты питания, власти Белоруссии ввели временный запрет на вывоз продукции за границу для семи крупных производителей мясо-молочного сектора.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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