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Проверенные средства для удаления желтых пятен на футболке, которые есть в каждом доме

Проверенные средства для удаления желтых пятен на футболке, которые есть в каждом доме

Желтые пятна на футболке – не сильно приятное зрелище. Избавиться от них помогут проверенные средства, которые имеются в доме каждой хозяйки. Поэтому не стоит торопиться отправлять испорченную одежду сразу в мусор, ведь еще можно попытаться вернуть ей приличный вид.

Почему на одежде могут появляться желтые пятна

Чаще всего разводы появляются под мышками. Это происходит оттого, что в ткань въедается мочевина, которая имеется в составе пота.

Стоит отметить, что появление пота желтого оттенка может говорить о том, что в человеческом организме происходят не слишком благоприятные изменения. Пот должен быть прозрачным, без всяких оттенков. Однако это не единственная причина, по которой на одежде появляются следы.


Желтые пятна не обязательно будут только под мышками, часто они бывают и на других заметных участках – спине, шее.

Причиной неприятного аромата может быть дезодорант. Он хоть и уменьшает выделение пота, но в составе содержит алюминий. Он при вступлении в контакт с потом, становится причиной появления пятен и плохого запаха.

Как избежать появления желтых пятен на одежде под мышками

Летом нужно чаще менять и стирать футболки и рубашки. Так вы сможете уменьшить время прикосновения пота и ткани. Поэтому вещь будет легче отстирываться. В некоторых магазинах продают специальные вкладыши для подмышек. Они предназначены для защиты одежды не только от грязи, но и от так называемых мокрых кругов.


Не стоит спешить надевать одежду сразу после того, как вы нанесли на кожу дезодорант. Дайте время ему высохнуть, хотя бы несколько секунд. Или же пользуйтесь специальным дезодорантом-аппликатором, который мгновенно подсыхает.

Но не увлекайтесь дезодорантами. Наносить их нужно в меру, чтобы на одежде не накапливалось много веществ. Со временем это приведет не только к появлению желтых пятен, но и к изнашиванию вещей.

Не стоит гладить пятна утюгом, ведь под влиянием высокой температуры они только больше впитаются в ткань. В дальнейшем может получиться так, что от загрязнений вы уже не избавитесь.

Как избавиться от желтых пятен на одежде

Отличным помощником в данной ситуации станет лимонная кислота. Ее нужно растворить в воде и полученным составом намочить пятно, оставив приблизительно на час. Если в вашем доме нет кислоты, намажьте его соком свежего лимона и оставьте на полчаса, чтобы он разъел загрязнение.


Налейте на грязное место немного перекиси и отложите отмокать на пару часов. Если такой способ не поможет, добавьте пару столовых ложек обычной кухонной соды и пару капель моющего средства для посуды.

Желтые пятна особенно заметны на белой одежде. Смешайте моющее средство и соду, нанесите на пятно и полейте сверху перекисью. Уже спустя несколько часов от пятна не будет и следа. После такой процедуры одежду нужно хорошенько вымыть в холодной воде и постирать привычным способом.

Устранить пятна можно таблетками аспирина. Измельчите их в крошку и нанесите на влажную ткань на пару часов. После этого просто ополосните вещь и просушите.

Стоит отметить, что не всегда пятна возникают от пота. Одежда может утратить свой первоначальный вид из-за применения неподходящего порошка.

Кроме того, обязательно выбирайте правильный режим стирки, иначе ваши футболки долго вам не прослужат. И обращайте внимание на бирки на одежде – на них точно указано, как нужно правильно за ней ухаживать.

# Общество Лайфхаки
По материалам: rsute

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