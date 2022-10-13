. «Рак стал прогрессировать после коронавируса»: как умирал корреспондент «России 1» Олег Пакшин

Олегу Пакшину было всего 39. Последние несколько лет корреспондент канала «Россия 1» боролся с раком, но продолжал работать до последнего. Друзья вспоминают его как яркого и веселого человека.

Редакция федеральных «Вестей», где Олег проработал 9 лет, потеряла известного журналиста и прекрасного корреспондента. Коллеги ценили не только его мастерство, но и человеческие качества — отмечая, прежде всего, безграничную доброту и неиссякаемый юмор. Скорбят и зрители, которые нередко узнавали Пакшина на съемках и ждали его репортажи в эфире.

Корреспондент канала «Россия 24», который входит в холдинг ВГТРК, Борис Иванин рассказал «СтарХиту», каким он знал Олега за кадром.

«Мы познакомились в общей компании в Петербурге еще лет 10 назад. Телевизионный мир вообще небольшой. И Олег в этом мире уже тогда был звездой. Я в то время только начинал свой путь на «Петербургских Вестях», это городское вещание, а Олег работал на «Пятом канале», это федеральный канал, и по праву считался там лучшим корреспондентом. Пока мы делали маленькие трехминутные сюжеты для ежедневных выпусков новостей, он уже снимал большие получасовые репортажи для специального проекта «Правда жизни», — вспоминает Иванин.

На телевидение Олег пришел еще в 13 лет. По сути, отдал ему две трети жизни. Первый раз появился на экране в родном Архангельске. Вместе со сверстниками создавал на региональном телевидении молодежную редакцию. Потом были «Вести-Поморье». Там еще совсем юного репортера и заметили. Пригласили стать собкором «Пятого канала» в Архангельске, а уже после он приехал работать в Северную столицу.

«Олег, вот сколько я его помню, с первой встречи, он всегда веселый, улыбчивый, отзывчивый. По-настоящему увлеченный своим делом. Когда он рассказывал нам про героев своих репортажей, у него горели глаза. Мне запомнился случай, когда Олег приехал на съемки в интернат, где живут дети, которых оставили родители. И Пакшин говорит: «Они выходят ко мне, здороваются. Ну, и я им пожимаю руки. И тут появляется мальчик, а он без ручек. Вообще. Только плечи, и все. И я даже сначала растерялся, что делать. И тогда просто взял, и обнял его», — говорит Борис.

Своим общением Олег, и правда, словно старался обнять каждого. Очень любил жизнь. Мог радоваться любой мелочи. И заряжал своей энергией других. Он обращался к друзьям просто — «Палыч!» Почему именно Палыч, уже мало кто помнит. Просто так повелось. И ему отвечали — «Привет, Палыч!» При этом у него самого отчество было совершенно другое. Этому фирменному «Палыч» быстро научились и коллеги в Москве, когда Пакшин переехал в столицу и начал работать на канале «Россия 1».

«Пакшин и в столице не переставал открывать для себя что-то новое, стремился к тому, что еще не попробовал в журналистике. Со временем начал вести «Светскую хронику» — эта программа выходила на канале «Россия 24». Он сам ее придумал, сам ездил на съемки, сам писал тексты, сам сидел на монтаже. Несколько выпусков «Светской хроники» мы сделали вместе, — вспоминает Борис Иванин. — И я тогда поражался легкости, с которой у Олега все получается. Каждый раз это был творческий полет — никаких рамок, никаких штампов. Он мог сходить покурить, вернуться и сказать: «Я все придумал! Мы сделаем вот так!» И получалось круто».

Последний раз друзья виделись в начале августа. Уставшие, каждый после своих съемок, в субботу вечером они сидели в кафе рядом с редакцией «Вестей». Несколько часов пролетели как один миг. Пакшин рассказывал о планах поехать в Петербург, чтобы снять там сюжет о новом сезоне сериала «Тайны следствия». Говорил, что полетит еще в Якутию — давать мастер-класс молодым журналистам. Мечтал об отпуске и новых путешествиях.

«Невозможно поверить, что его нет. Мне кажется, что Пакшин просто уехал в Петербург, куда он любил возвращаться из Москвы. Вообще, такое ощущение, что сейчас он выйдет из лифта на «Вестях» — туда, где толпятся коллеги перед фотографией в траурной рамке — и скажет, улыбаясь: «Привет, Борундий! (а он часто называл меня Борундий) Ну как ты повелся на это?» — улыбается корреспондент «России 24».

Последние дни Олег Пакшин провел в Петербурге, в онкологической больнице. Про страшный диагноз, с которым он жил несколько лет, близкие друзья знали, но старались это не обсуждать. А многие коллеги и зрители — даже и не догадывались, глядя на озорные глаза и широкую улыбку. Сам Олег никогда не жаловался, не пытался вызвать к себе сочувствия. Наоборот, даже когда попадал в больницу, рассказывал про это как про какое-то веселое приключение. И в этот раз, когда болезнь стала резко прогрессировать после перенесенного коронавируса, тоже никому не признавался, в каком он состоянии. Не хотел расстраивать.

«Однажды я спросил Олега — «А чего бы ты хотел?» — и он ответил: «Вот знаешь, как в 16 лет, когда мы с друзьями приехали на море — бегать по солнечному пляжу и нырять в волны. И быть счастливым — просто от того, что ты здесь», — вспоминает Борис. — И он стремился каждый свой день прожить так, будто бегает по этому солнечному берегу. Я ему тогда возразил — мол, жизнь сложнее, нельзя все время так. А он улыбнулся и сказал: «Можно, Борундий, можно! Не надо себе это запрещать».