. Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram
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Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к Instagram

Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к InstagramРоскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к социальной сети Instagram

Роскомнадзор опроверг информацию о восстановлении доступа к социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России). Об этом сообщает РИА Новости.

«Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) подтверждает ограничение доступа к указанным иностранным ресурсам, принадлежащим экстремистской организации Meta, на территории всех регионов страны», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что Instagram стал доступен для некоторых пользователей без использования VPN-сервисов. По данным РИА Новости, соцсеть заработала у части абонентов операторов связи МТС и «МегаФон».

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По материалам: lenta.ru

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