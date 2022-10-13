. Российская студентка вооружилась топором и напала на бывшую подругу и педагога
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Российская студентка вооружилась топором и напала на бывшую подругу и педагога

Российская студентка вооружилась топором и напала на бывшую подругу и педагога

Российская студентка вооружилась топором и напала на бывшую подругу и педагогаВ Ростове-на-Дону студентка напала с топором на преподавательницу и бывшую подругу

В Художественном училище имени Грекова в Ростове-на-Дону студентка четвертого курса напала с топором на преподавательницу и свою бывшую подругу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

12 октября девушка вооружилась топором, который она достала из пожарного щитка в учебном учреждении, и направилась в аудиторию к первокурсникам. Там она напала на бывшую подругу и педагога, которая попыталась ей помешать.

Нападавшую удалось оттащить, а затем передать прибывшим сотрудникам полиции. У пострадавшей девушки врачи диагностировали открытую черепно-мозговую травму и гематомы, ее доставили в больницу. Педагог получила легкую рану живота, помощь россиянке оказали в училище.

По словам одной из родственниц пострадавшей учащейся, девушки до недавнего времени хорошо общались, однако незадолго до происшествия сильно поссорились, после чего первокурснице начали поступать угрозы от ее бывшей подруги.

Ранее житель Курагинского района Красноярского края заставил свою 13-летнюю дочь снимать на видео убийство собаки топором после того, как животное напало на его трехлетнего сына, разодрав мальчику ухо и голову.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Польский генерал предложил Украине защищаться нападением на Россию
Польский генерал предложил Украине защищаться нападением на Россию
Российская студентка вооружилась топором и напала на бывшую подругу и педагога
Российская студентка вооружилась топором и напала на бывшую подругу и
Основатель Modern Talking раскритиковал санкции против России
Основатель Modern Talking раскритиковал санкции против России
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24 ребенка-сироты из ЛНР
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24
Максим Галкин верит, что его юмор исцеляет
Максим Галкин верит, что его юмор исцеляет
Елена Захарова похвасталась своей фигурой в бикини
Елена Захарова похвасталась своей фигурой в бикини
Анна Терехова первый раз за десять лет показала больную маму с молитвенником в руках
Анна Терехова первый раз за десять лет показала больную маму с
Многоразовые визоры гонщиков
Многоразовые визоры гонщиков
НАТО проведет ядерные учения в тысяче километров от России
НАТО проведет ядерные учения в тысяче километров от России
Эксперт рассказал, как правильно подготовить пионы и розы к зиме
Эксперт рассказал, как правильно подготовить пионы и розы к зиме
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Уволенные сотрудники IKEA получили компенсации
Уволенные сотрудники IKEA получили компенсации

Топ на сегодня

Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из Харьковской области
Депутат Кастюкевич передал гуманитарную помощь беженцам из
Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году, история и приметы праздника
Когда будет Покров Пресвятой Богородицы в 2022 году, история и
Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как крокодилы"
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как
Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США
Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США

Еще по теме

В центре Киева женщина с топором напала на «Порше»
В Краматорске полицейского ударили топором по голове
В Краматорске полицейскому проломили топором голову
Драка в Ростове: толпа парней избила 20-летнего студента и его друга