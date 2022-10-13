. Российские военные начали эвакуацию жителей Артемовска и Соледара

Вадим Карасев

ВС РФ начали эвакуацию жителей подконтрольных районов Артемовска и Соледара в Первомайск

Российские военные начали эвакуацию жителей районов Артемовска и Соледара и ряда освобожденных сел, находящихся под их контролем. Об этом сообщил заведующий сектором по предоставлению административных услуг администрации Первомайска Виктор Гарбар, передает РИА Новости.

Как рассказал Гарбар, на данный момент эвакуированы 16 жителей Артемовска, Соледара, села Зайцево, Иванграда, а также села Покровское. «Все люди отправлены на данный момент в ДНР, [они] были обеспечены продуктовыми наборами, жильем с воскресенья», — добавил он.