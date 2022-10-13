. Российское посольство в Оттаве прокомментировало манифест вице-премьера Канады
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Российское посольство в Оттаве прокомментировало манифест вице-премьера Канады

Российское посольство в Оттаве прокомментировало манифест вице-премьера КанадыРоссийское посольство в Оттаве назвало неоимпериалистическим манифестом заявление Фриланд

Посольство России в Оттаве отреагировали на заявления канадского вице-премьера Христи Фриланд, сделанные 11 октября в американском Институте Брукингса. Соответствующий пост появился в аккаунте ведомства в Twitter.

В словах Фриланд отмечено прямое указание на желание Запада доминировать в мире, при этом «высасывая все соки» из других государств. «Люди должны поблагодарить Христи Фриланд за этот откровенный неоимпериалистический манифест. Не нужно читать между строк», — заявили в посольстве.

Авторы публикации призвали быть внимательными страны Глобального Юга, к которому относятся преимущественно развивающиеся страны Латинской Америки, Азии и Африки. Также они предупредили, что не стоит рассчитывать на поражение РФ. «Россия всегда побеждает», — заявили в посольстве.

В заявлении Фриланд, которая является этнической украинкой, говорится, в частности, что все годы после падения Берлинской стены в 1989 году для западных государств «были в высшей степени комфортными». Она добавила, что это время закончилось 24 февраля. Также она призвала западные демократии сплотиться и выработать новую единую политику в отношении России и Китая.

Ранее глава минобороны Канады пообещала выделить Украине 50 миллионов долларов военной помощи. Финансирование пойдет на закупку зимнего обмундирования, камер для беспилотников, а также боеприпасов.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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