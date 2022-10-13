. С 2023 года в 70 процентах школ будут работать советники по воспитанию

Советники директора по воспитанию и работе с детскими объединениями вскоре появятся во всех регионах и охватят около 70 процентов школ, рассказал замминистра просвещения Андрей Николаев на заседании Комитета Госдумы по просвещению 13 октября.

Уже в 10 субъектах РФ такие советники работают несколько лет — с начала реализации пилотного проекта. С 1 сентября этого года они появились еще в 35 субъектах, а с 2023 года в эту программу будут включены оставшиеся 44 региона. Однако советников стоит ждать не в каждой школе.

«В каждой ли школе или это какая-то пропорция? Это пропорция. Это порядка 70 процентов школ, которые будут обеспечены этим институтом», — рассказал Николаев. Он объяснил, что ориентир идет на городские территории и крупные населенные пункты, потому что в малых школах эти вопросы решают иначе.

Эта должность уже включена в перечень должностей педагогических работников, поэтому проблем с оплатой труда советников не будет, добавил Николаев.