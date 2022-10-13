. Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
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Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж

Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
Историк моды рассказал секрет привлекательности актрисы Екатерины Климовой. 63-летний Александр Васильев считает Екатерину Климову очень привлекательной. Историк моды уверен, что 44-летняя актриса – пример для многих женщин. Звезда сериала «По законам военного времени» — многодетная мама и одна из самых красивых актрис российского кинематографа. По мнению Александра, Екатерина чрезвычайно сексуальна, но это выражается не в ее нарядах, а в том, как она себя подает. «У нее можно поучиться тому, как надо соблазнить мужчину. Екатерина — пример для тех женщин, которые махнули на себя рукой. Потому что многие после сорока говорят: «Да кому я нужна? Муж ушел, оставил мне двоих детей». А у Климовой их четверо, и она еще наверняка успешно выйдет замуж. Я в этом уверен!» — заявил Васильев.
Модный критик отметил, что в артистке много очарования и женственности. Наряды она выбирает соответствующие: никакого оверсайз и мужских вещей. Образы Климовой зачастую простые, но она умеет выглядеть как дива. «Ее красота натуральна и естественна. Она сексуальна от природы и знает, как себя преподнести. Хотел бы отметить необычайную стройность ее фигуры», — восхитился ведущий передачи «Модный приговор». Александр похвалил откровенное платье, в котором кинозвезда появилась на закрытии ММКФ. Он считает, что подобные наряды можно носить только тем, у кого такая же безупречная фигура, как у Климовой. «У нее параметры топ-модели. И это мать четверых детей! Браво!» — поразился историк моды. По словам телеведущего, Екатерина выглядит на десять лет моложе, и актрису можно принять за сестру ее 20-летней дочери Елизаветы. Васильев также отметил, что в артистке есть особая притягательность. «Она знает, как заманить мужчину. Еще и потому, что в ее лице есть некое выражение наивности, которое было свойственно Мэрилин Монро», — высказался критик в комментарии для «7 дней».
# Шоу-бизнес Климова Екатерина
По материалам: z-aya

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