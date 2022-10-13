. Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН

Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН

Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООНСербия и Венгрия проголосовали за резолюцию ГА ООН против референдумов

Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия и Науру, отмечает агентство. США, Великобритания, Украина, страны Прибалтики также проголосовали за резолюцию.

В поддержку антироссийской резолюции выступили 143 страны. Пять государств — Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия — проголосовали против. Еще 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

Последние новости

МГЕР открыла отделение в Запорожской области
МГЕР открыла отделение в Запорожской области
Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН
Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН
Цветет и пахнет: как правильно пересадить орхидею в домашних условиях
Цветет и пахнет: как правильно пересадить орхидею в домашних условиях
Покров 14 октября 2022 года: приметы, обычаи и традиции праздника
Покров 14 октября 2022 года: приметы, обычаи и традиции праздника
Microsoft регистрирует торговый знак Project: MARA — это разработка Ninja Theory
Microsoft регистрирует торговый знак Project: MARA — это разработка
Психологи рассказали, что стоит за желанием выкладывать фотографии в профили (5 фото)
Психологи рассказали, что стоит за желанием выкладывать фотографии в
На обновлённый Дом-2 позвали Алину Иордан
На обновлённый Дом-2 позвали Алину Иордан
Производители продуктов попросили увеличить срок годности товаров
Производители продуктов попросили увеличить срок годности товаров
Виктория Боня получила ожоги при покорении горной вершины, но онкологии не боится
Виктория Боня получила ожоги при покорении горной вершины, но
Михаила Ефремова в тюрьме завалили подарками
Михаила Ефремова в тюрьме завалили подарками
Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Яна Рудковская рассказала о своем уголовном деле
Михаил Ефремов отдал квартиру при разводе
Михаил Ефремов отдал квартиру при разводе

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам
Строители бункеров рассказали о спросе в России
Строители бункеров рассказали о спросе в России
В России снова начали работать магазины "Иль де Ботэ"
В России снова начали работать магазины "Иль де Ботэ"

Еще по теме

Названы страны, выступившие против украинской резолюции в ООН
Беларусь опять отдала голос против крымской резолюции ООН
Комитет Генассамблеи ООН принял резолюцию по Крыму
ООН приняла украинскую резолюцию по правам человека в Крыму