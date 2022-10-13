. Сербия и Венгрия проголосовали за антироссийскую резолюцию в ООН

Вадим Карасев

Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию ГА ООН против референдумов

Сербия и Венгрия проголосовали за резолюцию Генассамблеи ООН, не признающую результаты референдумов о вхождении четырех регионов в состав России. Об этом сообщает РИА Новости.

Кроме того, документ поддержали такие партнеры России, как Бразилия и Науру, отмечает агентство. США, Великобритания, Украина, страны Прибалтики также проголосовали за резолюцию.

В поддержку антироссийской резолюции выступили 143 страны. Пять государств — Россия, Белоруссия, Северная Корея, Никарагуа, Сирия — проголосовали против. Еще 35 стран воздержались от голосования, в том числе Китай, Индия, ЮАР, Армения, Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Узбекистан.