. Шахназаров растоптал Аллу Пугачеву

Певица Алла Пугачева сбежала с детьми в Израиль, откуда обхаяла соотечественников. В кулуарах не смолкает шепоток: Примадонна приезжала в Россию только для того, чтобы забрать документы детей из школы и выставить на продажу подмосковный замок в деревне Грязь. Однако близкая подруга Примадонны, которая долгие годы служила у нее портнихой, Любовь Аксенова, считает, что двойняшек Гарри и Лизу певица забрала в Израиль после того, как дети столкнулись с расспросами в школе. Шоумен Максим Галкин* вместе с семьей не вернулся в Россию, сославшись на гастрольный тур.Примадонна же приняла решение вернуться в Израиль, поняв, что ментальное здоровье двойняшек ей важнее. О поведении Аллы Пугачевой высказался и Михаил Шахназаров. Особенно покоробило писателя то, что артистка назвала поклонников холопами и рабами. «Вы увидели, как она любит Родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего», — заявил Шахназаров в проекте «Полный абзац». * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.