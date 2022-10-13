Сильные талисманы для тех, кто хочет поскорее избавиться от проблем
Черная полоса приходит незаметно, но избавиться от проблем порой неимоверно сложно. Необходимо вооружиться оптимизмом, осторожностью и мотивацией, а также сильными талисманами на удачу.
Вы можете усилить свою ауру и стать неуязвимыми для проблем. Если вы не были знакомы с подобными техниками, и неурядицы уже заполнили вашу жизнь, исправьте это. Также воспользуйтесь талисманами и оберегами, описанными далее. С их помощью ваша жизнь изменится к лучшему.
Обсидиан
Этот минерал будет крайне полезным для тех, чьи проблемы в основном связаны со взаимодействием с неприятными и темными людьми. Такой камень поможет вам уберечь себя от негативного воздействия со стороны недоброжелателей любого сорта — врагов, завистников. Если вам часто приходится общаться с негативными личностями, которые то и дело портят вам жизнь то обсидиан станет для вас спасением и помощником в преодолении проблем.
Египетский талисман Око Хора
Если непрекращающаяся или постоянно возобновляющаяся черная полоса в жизни связана с темными силами, то остановить поток проблем поможет Око Хора. Вот как выглядит данный талисман:
Самым сильным он будет в том случае, если сделан из серебра. Если возможности создать такой защитный амулет нет, можно нарисовать его на бумаге, после чего сложить ее трижды, а потом обмотать черной ниткой. Такой оберег можно будет носить на шее, либо в кармане.
Камни с рунами
Руны — сильные помощники в борьбе со злом и неприятностями. Из них можно сделать мощные талисманы на защиту. Для этого возьмите гладкий камень и нарисуйте на нем одну из самых действенных рун, например:
Феху — руну успеха;
Турисах — руну, обеспечивающую вас защитой Вселенной;
Анзус — руну, действие которой направлено на удаление все преград;
Наутиз — руну терпения и силы воли;
Альгуз — руну интуиции;
Манназ — руну обострения талантов и способностей.
Также руны можно рисовать на древесных талисманах. Дерево тоже обладает мощной силой.
Серебряные украшения
Если черная полоса затянулась, назначит настало время снимать золото и надевать серебро. Данный металл обладает мощнейшими обережными свойствами. Если проблемы связаны с токсичным окружением, надевайте нагрудные украшения из этого металла. Если вы думаете, что вам не везет по другим причинам, полезными станут кольца из серебра.
Мешочек с корицей
На востоке такой талисман используют в тех случаях, когда не получается достичь каких-то важных целей и решить какие-то серьезные задачи. Если у вас постоянно случается что-то неприятное в жизни, обязательно сделайте себе такой талисман. Мешочек должен быть сделан при этом из натурального природного материала — например, шелка. Планы перестанут срываться, а проблем станет намного меньше.
Цитрусовые
Если у вас дома или на рабочем месте есть лимонное или апельсиновое дерево, это очень хорошо. Такое растение является сильным талисманом удачи и оберегом об проблем. Если такого растения нет, можно нарезать и высушить лимонных или апельсиновых корок и положить их где-нибудь рядом с тем местом, где вы трудитесь, либо носить их с собой. Говорят, что цитрусовые дарят нам силы, восполняют утраченную энергию.