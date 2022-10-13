. Сильные талисманы для тех, кто хочет поскорее избавиться от проблем
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Сильные талисманы для тех, кто хочет поскорее избавиться от проблем

Сильные талисманы для тех, кто хочет поскорее избавиться от проблем

Черная полоса приходит незаметно, но избавиться от проблем порой неимоверно сложно. Необходимо вооружиться оптимизмом, осторожностью и мотивацией, а также сильными талисманами на удачу.


Вы можете усилить свою ауру и стать неуязвимыми для проблем. Если вы не были знакомы с подобными техниками, и неурядицы уже заполнили вашу жизнь, исправьте это. Также воспользуйтесь талисманами и оберегами, описанными далее. С их помощью ваша жизнь изменится к лучшему.

Обсидиан

Этот минерал будет крайне полезным для тех, чьи проблемы в основном связаны со взаимодействием с неприятными и темными людьми. Такой камень поможет вам уберечь себя от негативного воздействия со стороны недоброжелателей любого сорта — врагов, завистников. Если вам часто приходится общаться с негативными личностями, которые то и дело портят вам жизнь то обсидиан станет для вас спасением и помощником в преодолении проблем.

Египетский талисман Око Хора

Если непрекращающаяся или постоянно возобновляющаяся черная полоса в жизни связана с темными силами, то остановить поток проблем поможет Око Хора. Вот как выглядит данный талисман:



Самым сильным он будет в том случае, если сделан из серебра. Если возможности создать такой защитный амулет нет, можно нарисовать его на бумаге, после чего сложить ее трижды, а потом обмотать черной ниткой. Такой оберег можно будет носить на шее, либо в кармане.

Камни с рунами

Руны — сильные помощники в борьбе со злом и неприятностями. Из них можно сделать мощные талисманы на защиту. Для этого возьмите гладкий камень и нарисуйте на нем одну из самых действенных рун, например:

Феху — руну успеха;



Турисах — руну, обеспечивающую вас защитой Вселенной;


Анзус — руну, действие которой направлено на удаление все преград;


Наутиз — руну терпения и силы воли;


Альгуз — руну интуиции;


Манназ — руну обострения талантов и способностей.



Также руны можно рисовать на древесных талисманах. Дерево тоже обладает мощной силой.

Серебряные украшения

Если черная полоса затянулась, назначит настало время снимать золото и надевать серебро. Данный металл обладает мощнейшими обережными свойствами. Если проблемы связаны с токсичным окружением, надевайте нагрудные украшения из этого металла. Если вы думаете, что вам не везет по другим причинам, полезными станут кольца из серебра.

Мешочек с корицей

На востоке такой талисман используют в тех случаях, когда не получается достичь каких-то важных целей и решить какие-то серьезные задачи. Если у вас постоянно случается что-то неприятное в жизни, обязательно сделайте себе такой талисман. Мешочек должен быть сделан при этом из натурального природного материала — например, шелка. Планы перестанут срываться, а проблем станет намного меньше.

Цитрусовые

Если у вас дома или на рабочем месте есть лимонное или апельсиновое дерево, это очень хорошо. Такое растение является сильным талисманом удачи и оберегом об проблем. Если такого растения нет, можно нарезать и высушить лимонных или апельсиновых корок и положить их где-нибудь рядом с тем местом, где вы трудитесь, либо носить их с собой. Говорят, что цитрусовые дарят нам силы, восполняют утраченную энергию.

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По материалам: dailyhoro.ru

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