. Сильные талисманы для тех, кто хочет поскорее избавиться от проблем

Вадим Карасев

Черная полоса приходит незаметно, но избавиться от проблем порой неимоверно сложно. Необходимо вооружиться оптимизмом, осторожностью и мотивацией, а также сильными талисманами на удачу.

Вы можете усилить свою ауру и стать неуязвимыми для проблем. Если вы не были знакомы с подобными техниками, и неурядицы уже заполнили вашу жизнь, исправьте это. Также воспользуйтесь талисманами и оберегами, описанными далее. С их помощью ваша жизнь изменится к лучшему.

Обсидиан

Этот минерал будет крайне полезным для тех, чьи проблемы в основном связаны со взаимодействием с неприятными и темными людьми. Такой камень поможет вам уберечь себя от негативного воздействия со стороны недоброжелателей любого сорта — врагов, завистников. Если вам часто приходится общаться с негативными личностями, которые то и дело портят вам жизнь то обсидиан станет для вас спасением и помощником в преодолении проблем.

Египетский талисман Око Хора

Если непрекращающаяся или постоянно возобновляющаяся черная полоса в жизни связана с темными силами, то остановить поток проблем поможет Око Хора. Вот как выглядит данный талисман:





Самым сильным он будет в том случае, если сделан из серебра. Если возможности создать такой защитный амулет нет, можно нарисовать его на бумаге, после чего сложить ее трижды, а потом обмотать черной ниткой. Такой оберег можно будет носить на шее, либо в кармане.

Камни с рунами

Руны — сильные помощники в борьбе со злом и неприятностями. Из них можно сделать мощные талисманы на защиту. Для этого возьмите гладкий камень и нарисуйте на нем одну из самых действенных рун, например:

Феху — руну успеха;





Турисах — руну, обеспечивающую вас защитой Вселенной;





Анзус — руну, действие которой направлено на удаление все преград;





Наутиз — руну терпения и силы воли;





Альгуз — руну интуиции;





Манназ — руну обострения талантов и способностей.





Также руны можно рисовать на древесных талисманах. Дерево тоже обладает мощной силой.

Серебряные украшения

Если черная полоса затянулась, назначит настало время снимать золото и надевать серебро. Данный металл обладает мощнейшими обережными свойствами. Если проблемы связаны с токсичным окружением, надевайте нагрудные украшения из этого металла. Если вы думаете, что вам не везет по другим причинам, полезными станут кольца из серебра.

Мешочек с корицей

На востоке такой талисман используют в тех случаях, когда не получается достичь каких-то важных целей и решить какие-то серьезные задачи. Если у вас постоянно случается что-то неприятное в жизни, обязательно сделайте себе такой талисман. Мешочек должен быть сделан при этом из натурального природного материала — например, шелка. Планы перестанут срываться, а проблем станет намного меньше.

Цитрусовые

Если у вас дома или на рабочем месте есть лимонное или апельсиновое дерево, это очень хорошо. Такое растение является сильным талисманом удачи и оберегом об проблем. Если такого растения нет, можно нарезать и высушить лимонных или апельсиновых корок и положить их где-нибудь рядом с тем местом, где вы трудитесь, либо носить их с собой. Говорят, что цитрусовые дарят нам силы, восполняют утраченную энергию.