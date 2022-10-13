. София Ротару отказывается от выступлений за колоссальные деньги

Певица София Ротару отказывается от баснословных гонораров. Она отказывается выступать, объясняя, что сейчас «неподходящее время». Все последние месяцы Софию Ротару не слышно и не видно: ее имя появлялось в СМИ всего несколько раз. По словам ее директора Сергея Лаврова, артистка получает много предложений выступить, но от всего отказывается, потому что считает: сейчас не время. «София Михайловна всегда была принципиальной. Если она не хочет выступать, ее ни за какие деньги не вытащишь на сцену. В такие моменты она даже не дает озвучить заказчикам цену. «Сейчас не время выступать, — говорит мне в такие моменты София Михайловна. — Ты что, не видишь, что происходит? Я сказала нет, не поеду», — объясняет Лавров.Он добавил, что из-за этого Ротару теряет крупные суммы: ведь ее выступление на частной вечеринке обычно стоит не меньше 100 тысяч евро. Но это вовсе не заставит Софию Михайловну голодать. «В Советском Союзе она была первой артисткой, иногда второй. Они делили пальму первенства с Пугачевой. София Михайловна собирала миллионы поклонников. Немудрено, что за это время отложила себе на безбедную старость», — признался Сергей Лавров в интервью изданию МК.