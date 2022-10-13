. Странности в поведении кошек, которые хозяева не могут объяснить: почему пушистики так себя ведут

Кошки — самые загадочные домашние животные, в поведении которых много странных и непонятных вещей. Каждый владелец пушистого зверька наверняка сталкивался с ситуацией, когда его питомец только что мурлыкал и вдруг внезапно атаковал хозяина. Трудно найти этому объяснение, но оно все же есть.

Все знают склонность кошек залазить в коробки или какие-то тесные предметы. Британская благотворительная организация The Scratching Post с участием ветеринарных врачей провела исследования взаимоотношений владельцев со своими кошками, и пришла к выводу, что многие люди просто не пытаются понять поведение своего четвероногого друга.

Что показали британские исследования поведения кошек и их взаимоотношений с владельцами





Исследование взаимоотношений кошек со своими владельцами было заказано британской лабораторией тестирования животных Wisdom Panel и осуществлено благотворительной организацией The Scratching Post с целью научить людей лучше понимать своих четвероногих друзей. Эта необходимость вызвана возрастающим количеством случаев отказа от питомцев, передачи их в приюты и падением спроса на «усыновление» таких животных в связи с пандемией почти на 40%.

В данных исследованиях приняли участие около 2000 владельцев со своими питомцами. Люди признавались, что они бывают сбиты с толку их поведением. Многие имели уже не первую кошку в своей жизни и считали, что они достаточно хорошо знают поведение животных.





В результате исследований и опросов владельцев кошек было выявлено, что 87% из них хоть однажды сталкивались со странностями в поведении своих пушистых питомцев, которые не могли объяснить, а 47% имеют весьма поверхностные знания о психологии животных и достаточно часто бывают озадачены их поведением.

Несмотря на это, 65% владельцев кошек готовы любить своего четвероного друга со всеми его причудами и ничего не хотели бы менять в его поведении, а 53% даже находят многие необъяснимые вещи забавными.

Самые странные кошачьи поступки, которые чаще всего упоминались владельцами





В процессе исследований владельцам кошек предлагалось заполнить опросник и подробно описать случаи странного поведения своих питомцев, которым они не смогли найти объяснения. Оказалось, что больше всего хозяев интересует, как их питомец безошибочно отличает шуршание открываемого пакета с кормом от шуршания точно такого же пакета, но, например, с орешками или замороженными овощами.

На втором месте оказался вопрос, почему кошки игнорируют свои когтеточки, но при этом активно стремятся испортить мебель.

И, наконец, третья особенность в поведении кошек, которую мало кто может объяснить, но с которой сталкивались практически все владельцы — это включающийся в самое непредсказуемое время «тумблер» перехода в сверхактивный режим. Многие наверняка знают, как это бывает, когда еще секунду назад спокойно сидящая кошка вдруг начинает носиться по комнате, буквально «сходя с ума» в течение нескольких минут.





Организация The Scratching Post выпустила список из тридцати наиболее часто задаваемых вопросов в процессе проведения исследования, а ветеринарный доктор Скотт Миллер представил результаты генетических тестов исследуемых кошек, раскрывающих их уникальные черты и объяснил их поведение с научной точки зрения.

Исследователи полагают, что это поможет людям лучше понять своих четвероногих друзей, а потенциальных будущих хозяев научит не бояться брать себе питомцев из приютов.

Почему кошки ведут себя странно





В основе поведения кошек лежат их природные инстинкты и физиологические потребности, которые они могут выразить именно таким способом. Человеку, не знакомому с этологией и физиологией животных, необычное поведение кошек может казаться странным, хотя на самом деле в большинстве случаев оно легко объясняется.

Кошки обладают уникальным слухом, который позволяет им обнаруживать мельчайшие отклонения в тональности, и таким образом легко сортировать звуки, которые, с точки зрения человека, являются одинаковыми. Этим объясняется их способность распознавать звук открывающегося пакета с кормом.

Причины внезапной кошачьей активности также легко объясняются проявлением ее охотничьего инстинкта, когда кошка гоняет воображаемую добычу.

Она может вести себя необычно, когда старается показать хозяину, что возникли какие-то проблемы с ее здоровьем или средой обитания. Любое поведение кошки, которое вы не можете объяснить, должно стать поводом для посещения ветеринарного врача.