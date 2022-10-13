. Телеграм-канал "Тушите свет": у Александра Молочникова роман с Софьей Капковой
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Телеграм-канал "Тушите свет": у Александра Молочникова роман с Софьей Капковой

Телеграм-канал "Тушите свет": у Александра Молочникова роман с Софьей Капковой

Телеграм-канал "Тушите свет" сообщил о новом романе режиссера Александра Молочникова, который ранее покинул Россию и уехал в США. По данным канала, его новой возлюбленной стала продюсер Софья Капкова, которая тоже живет за границей. За время релокации в Нью-Йорк Александр Молочников успел сделать как минимум две вещи: дать интервью иноагенту Дудю (в нем он рассказал все, что можно и нельзя про бывшую супругу Катю Варнаву) и закрутить новый роман, — говорится в сообщении телеграм-канала.


Софья Капкова

Новая возлюбленная старше 30-летнего Молочникова на 13 лет: Капковой 43 года. Режиссер Саша Молочников хоть в чем-то стабилен — в любви к девушкам постарше, — прокомментировали новость в телеграм-канале "Антиглянец".

Ранее у Молочникова был роман с актрисой Екатериной Варнавой. Они встречались два года и даже успели пожениться, однако почти сразу расстались. О причинах разрыва режиссер сказал только то, что в их отношениях "что-то зашло в тупик". Он отметил, что они вместе собирались переехать в США, а поскольку у него американское гражданство уже есть, свадьба упростила бы его получение для Екатерины.


Екатерина Варнава и Александр Молочников

В своем интервью Юрию Дудю* он также рассказал, что Варнава хотела детей. Позже в СМИ появилась информация о том, что актриса не хотела, чтобы эти откровения стали достоянием публики — так, об этом в недавнем интервью заявила Ксения Собчак. Режиссера осудили за то, что он рассказал личные подробности ради хайпа.

Позже в сети появились слухи о его романе с Настей Ивлеевой, которая снялась в его новом сериале, но подтверждения они не получили.

Софья Капкова ранее была замужем за бывшим руководителем Департамента культуры Москвы Сергеем Капковым, у них есть общая дочь Зои. Пара подала на развод в 2019 году. Капкова также воспитывает двоих детей от предыдущего брака с политиком и общественным деятелем Дмитрием Гудковым.

*Признан в РФ иноагентом


Ксения Смирнова
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По материалам: spletnik.ru

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