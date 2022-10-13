. Тодд Говард про Starfield: более 252,000 строк диалогов, источники вдохновения и реализм в игре

Вадим Карасев





Bethesda все еще не делится новостями об игре Starfield активно, после июньской демонстрации о проекте практически не говорят. Однако, на канале студии появилось видео, в котором руководитель проекта Тодд Говард отвечает на некоторые вопросы по игре. Вот что стало известно из небольшого интервью:

В игре Starfield будет больше 252,000 строк диалогов. Что интересно, на Tokyo Game Show осенью прошлого года Bethesda говорила более чем о 150,000 строк диалогов. Получается, что с того момента количество текста в игре заметно увеличилось. При этом, 252,000 строки диалогов — это более чем в 2 раза превышает количество текста в Fallout 4 и в 4 раза превышает Skyrim.Тодд Говард заявил, что в Starfield научная фантастика с определенными допущениями. Разработчики сразу говорят игрокам, что ждать здесь реализма не стоит, некоторые законы физики будут нарушаться. Тодд говорит, что такой подход был выбран, чтобы играть было интереснее. Отметим, ранее игроки просили разработчиков Starfield добавить режим выживания с максимальным реализмом.При создании сеттинга Starfield источниками вдохновения для Тодда выступали SunDog: Frozen Legacy для Apple II и настольная игра Traveller.Игроки смогут «править» своего персонажа за счет прохождения специальных миссий. Если выбранные при создании героя черты игрокам не понравятся, можно будет выполнить определенные миссии и сменить их.Ранее разработчики уже рассказывали о системе красноречия в игре, которая подразумевает трату определенных очко в диалогах для убеждения собеседника. В ролике ниже можно видеть, каким образом это реализовано.Watch this video on YouTube