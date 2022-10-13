. Участники саммита стран СНГ в Астане обсудят партнерство в условиях санкций
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Участники саммита стран СНГ в Астане обсудят партнерство в условиях санкций

Участники саммита стран СНГ в Астане обсудят партнерство в условиях санкций

Участники заседания совета лидеров стран СНГ, которое состоится в Астане 14 октября, особое внимание уделят обсуждению торгово-инвестиционного партнерства в условиях санкций Запада. Об этом сообщил журналистам помощник Президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.

Ожидается, что на саммит приедут руководители всех стран-участниц. В ходе мероприятия пройдет заседание как в узком, так и в широком формате. По итогам ожидается подписание пакета совместных документов.

«Особое внимание в ходе саммита будет уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства, что крайне важно в условиях санкционного давления со стороны западных стран», — процитировало Ушакова РИА «Новости».

По словам помощника президента, в 2021 году товарооборот России со странами СНГ вырос более чем на 30% — до 96 миллиардов долларов, а в первом полугодии этого года — еще на 7%, несмотря на санкции.

Ушаков назвал укрепление связей на территории СНГ приоритетным направлением внешней политики России. Он также указал, что сотрудничество с партнерами по Союзу в политике, экономике, культуре, гуманитарной и правоохранительной сфере планируется наращивать и далее.

Ранее «Парламентская газета» писала, что 7 октября, в день рождения Президента РФ Владимира Путина, лидеры стран СНГ собрались в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом на неформальный саммит, который предваряет заседание совета государств СНГ, запланированное на 14 октября. 

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По материалам: pnp.ru

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