. Уволенные сотрудники IKEA получили компенсации
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Уволенные сотрудники IKEA получили компенсации

Уволенные сотрудники IKEA получили компенсацииУволенным сотрудникам IKEA в России заплатили компенсации и помогли с новой работой

Около восьми тысяч уволенных сотрудников компании IKEA в России получили компенсации, также им помогли в поиске новой работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к компании.

Собеседник агентства уточнил, что IKEA предоставила уволенным сотрудникам единовременные выплаты примерно в семь месячных окладов. «700 сотрудников на территории России остались работать в штате», — уточнил он. Кроме того, бывшим сотрудникам подобрали соответствующие их опыту вакансии в других организациях.

Ранее стало известно, что IKEA уволила около 10 тысяч из 12 тысяч сотрудников в России.

О приостановке деятельности в России и Белоруссии IKEA сообщила в начале марта. В середине июня компания заявила, что продаст четыре фабрики в России и заморозит розничный бизнес в стране, что повлечет сокращение штата сотрудников. Перед приостановкой деятельности в России фирма провела финальную распродажу товаров.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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