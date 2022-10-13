. В Белом доме после введения потолка цен на российскую нефть испугались обратного эффекта

Вадим Карасев

Чиновники из администрации американского президента Джо Байдена обеспокоены тем, что планы ограничить максимальную цену на российскую нефть возымеют неприятные последствия после решения ОПЕК+ о сокращении добычи сырья, пишет Bloomberg.

Сокращение добычи в условиях волатильности на рынках, как и действия Вашингтона по ограничению стоимости российской нефти, могут привести к резкому подорожанию топлива.

"Чиновники администрации, которые почти каждый день проводят совещания по вопросам введения предельных цен, также все больше обеспокоены тем, что президент России Владимир Путин может принять ответные меры, прекратив поставки, сказал один человек, знакомый с этим вопросом. Люди попросили не называть их имен из-за деликатности вопроса".

Министр финансов Соединенных Штатов Джанет Йеллен на мероприятии в рамках осенней сессии руководящих органов Международного валютного фонда и Всемирного банка заявила, что Запад должен определить потолок цены на нефть из России. Сама она считает, что показатель должен быть установлен на уровне около $60 за баррель.