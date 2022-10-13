. В Подмосковье пройдет молодежная школа Интернет-безопасности
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Подмосковье пройдет молодежная школа Интернет-безопасности

В Подмосковье пройдет молодежная школа Интернет-безопасности

В конце октября в Московской области состоится I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи.

Мероприятие пройдет с 20 по 23 октября 2022 года на базе загородного комплекса "Малюшина дача" и объединит 100 талантливых студентов из российских вузов.


Школа – это проект команды Молодёжного цифрового омбудсмена и Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Он реализуется при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках программы "Приоритет – 2030". Информационным партнером мероприятия выступила компания VK.

«В рамках Школы мы хотим не только научить ребят осознанно и безопасно пользоваться современными технологиями, но и стимулировать к дальнейшему углублению своих знаний в этой области, применению их на практике, разработке своих уникальных решений актуальных проблем, существующих в цифровой среде. Создание "экологичного" цифрового пространства сегодня как никогда требует мультидисциплинарного подхода и объединения всех возможных усилий общества, государства, отечественного ИТ-бизнеса, научного сообщества для построения эффективного диалога с молодыми людьми», – отметил Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев.

Программа мероприятия состоит из двух блоков. В рамках образовательно-просветительского блока запланировано 12 лекций-практикумов по основам безопасного использования цифровых технологий, а второй блок направлен на формирование и развитие у студентов hard skills в области безопасности в цифровом пространстве.

Участники каждого проектного модуля создадут уникальные продукты. Второй блок направлен на закрепление и "упаковку" полученных в рамках образовательно-просветительского блока знаний и развитие у студентов soft skills.

Спикерами проектного блока станут эксперты компании VK, Холдинга "Газпром медиа", Национальной Медиа Группы, Государственной Думы ФС РФ, Лиги цифровой экономики, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), команды Молодежного цифрового омбудсмена, Детского радио.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Странности в поведении кошек, которые хозяева не могут объяснить: почему пушистики так себя ведут
Странности в поведении кошек, которые хозяева не могут объяснить:
Барзиков и Бухынбалтэ решили отправиться в Италию
Барзиков и Бухынбалтэ решили отправиться в Италию
Боррель раскритиковал подчиненных из-за ситуации на Украине
Боррель раскритиковал подчиненных из-за ситуации на Украине
8 секретов счастливой семейной жизни
8 секретов счастливой семейной жизни
Денис Майданов и ОНФ доставили в Донбасс груз народной помощи
Денис Майданов и ОНФ доставили в Донбасс груз народной помощи
Чемпионские перстни, которые получат хоккеисты "Колорадо Эвеланш" за победу в Кубке Стэнли (4 фото + видео)
Чемпионские перстни, которые получат хоккеисты "Колорадо
В Подмосковье пройдет молодежная школа Интернет-безопасности
В Подмосковье пройдет молодежная школа Интернет-безопасности
Лунный день сегодня 13 октября 2022 года
Лунный день сегодня 13 октября 2022 года
Алла Пугачева давно планировала побег из России
Алла Пугачева давно планировала побег из России
Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США
Мария Машкова, отказавшись от России, начала сниматься в США
Анна Семенович рассказала об изменах жен
Анна Семенович рассказала об изменах жен
София Ротару отказывается от выступлений за колоссальные деньги
София Ротару отказывается от выступлений за колоссальные деньги

Топ на сегодня

Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Лариса Андресен предсказала, когда стабилизируется ситуация в стране
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
Гороскоп на 13 октября 2022 года: следует сдерживать свои эмоции
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам
На Украине оценили последствия от ударов по энергообъектам
Строители бункеров рассказали о спросе в России
Строители бункеров рассказали о спросе в России
В России снова начали работать магазины "Иль де Ботэ"
В России снова начали работать магазины "Иль де Ботэ"

Еще по теме

В Белгородской области начали работу 42 «Точки роста»
В Мурманской области открылись 29 новых центров «Точка роста»
ДОСААФ России обучает кадровый резерв для ОПК России
«Школа 21» представила интенсивный курс «Введение в анализ данных»