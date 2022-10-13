. В Подмосковье пройдет молодежная школа Интернет-безопасности

Вадим Карасев

В конце октября в Московской области состоится I Всероссийская Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи.

Мероприятие пройдет с 20 по 23 октября 2022 года на базе загородного комплекса "Малюшина дача" и объединит 100 талантливых студентов из российских вузов.

Школа – это проект команды Молодёжного цифрового омбудсмена и Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Он реализуется при поддержке Альянса по защите детей в цифровой среде и в рамках программы "Приоритет – 2030". Информационным партнером мероприятия выступила компания VK.

«В рамках Школы мы хотим не только научить ребят осознанно и безопасно пользоваться современными технологиями, но и стимулировать к дальнейшему углублению своих знаний в этой области, применению их на практике, разработке своих уникальных решений актуальных проблем, существующих в цифровой среде. Создание "экологичного" цифрового пространства сегодня как никогда требует мультидисциплинарного подхода и объединения всех возможных усилий общества, государства, отечественного ИТ-бизнеса, научного сообщества для построения эффективного диалога с молодыми людьми», – отметил Молодежный цифровой омбудсмен Дмитрий Гуляев.

Программа мероприятия состоит из двух блоков. В рамках образовательно-просветительского блока запланировано 12 лекций-практикумов по основам безопасного использования цифровых технологий, а второй блок направлен на формирование и развитие у студентов hard skills в области безопасности в цифровом пространстве.

Участники каждого проектного модуля создадут уникальные продукты. Второй блок направлен на закрепление и "упаковку" полученных в рамках образовательно-просветительского блока знаний и развитие у студентов soft skills.

Спикерами проектного блока станут эксперты компании VK, Холдинга "Газпром медиа", Национальной Медиа Группы, Государственной Думы ФС РФ, Лиги цифровой экономики, Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), команды Молодежного цифрового омбудсмена, Детского радио.