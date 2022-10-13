. В сети обратили внимание на исключение из протокола для Путина в Астане
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В сети обратили внимание на исключение из протокола для Путина в Астане

В сети обратили внимание на исключение из протокола для Путина в АстанеKazTAG: президент России Путин взял с собой свою бутылку воды Evian на саммит в Астане

В сети обратили внимание на бутылки воды, которые выдавались лидерам стран-участниц на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Астане. Об этом пишет агентство KazTAG.

Судя по фотографиям, которые опубликовала пресс-служба президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президенты получили бутилированную воду Turan. Однако корреспондент агентства заметил, что для президента России Владимира Путина и главы Кыргызской Республики Садыра Жапарова было сделано исключение из протокола.

Пресс-служба Токаева не опубликовала фотографии Путина на саммите, однако на сайте Кремля появилась видеозапись выступления российского президента. На кадрах можно заметить, что на столе Путина стоит бутылка воды французской марки Evian. Жапаров выбрал для себя воду марки Tien-Shan Legeng, которую производят в Кыргызстане. Также турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган хоть и получил воду Turan, однако пользовался отдельной бутылкой с водой без этикетки.

Ранее эксперты оценили, нарушил ли протокол президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, который пришел на встречу с Путиным в кроссовках. По их мнению, внешний вид главы ОАЭ соответствовал правилам дресс-кода. «Но выбор [Мухаммеда бен Заид Аль Нахайяна] необычен», — оценили его специалисты.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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