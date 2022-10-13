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Василиса Володина рассказала об удачных днях

Василиса Володина рассказала об удачных днях
Астролог Василиса Володина предсказала благоприятные дни. Сейчас потребность в хороших новостях у нашего населения велика как никогда. При этом астрологи в последнее время только и делали, что предрекали наступление «самого тяжелого периода», «самых критических дней», когда грядет «передел мира» и поток проблем увеличится. К счастью, наконец-то на этом темном горизонте проглянул светлый лучик. Как рассказала сегодня популярный астролог Василиса Володина, вскоре наступит период под влиянием Юпитера. И при определенном раскладе он обещает нам благоприятные возможности. И наконец-то будет скорее гармонизировать, чем вредить.
«Юпитер увеличивает все, к чему прикасается. В лучшем случае дарит благоприятные возможности… Но Юпитер не ангел с крылышками, «много» не всегда «хорошо». Возможны и перекосы, и чрезмерность проявления, и внешние эффекты взамен сути. Но все равно сильный Юпитер будет скорее гармонизировать, чем вредить. Насыщать, а не отбирать. И вот он готовится усилиться ненадолго — с 28 октября войдет в Рыбы и пробудет там до 20 декабря 2022-го», — рассказала в своем telegram-канале астролог. Что для нас, так это новость вполне себе хорошая – как-никак «насыщающий» период продлится практически два месяца! Интересно, что Володина назвала и самый «добрый» кусок в этом периоде, который обещает быть наиболее благоприятным для населения: «Причем с 24 ноября до 20 декабря он будет совсем «добреньким» — не ретроградным».
# Шоу-бизнес Володина Василиса
По материалам: z-aya

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