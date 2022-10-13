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Венгрия раскрыла детали спорного плана по российской нефти

Венгрия раскрыла детали спорного плана по российской нефтиГлава МИД Венгрии заявил, что нефтепровод в Сербию построят в течение полутора лет

Нефтепровод из Венгрии в Сербию будет построен в течение полутора лет, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

«Это займет около полутора лет, согласно плану, чтобы построить трубопровод, с помощью которого мы сможем обеспечить безопасность поставок в Сербию», — раскрыл детали Сийярто.

Целью создания нового трубопровода стало желание стран экспортировать дешевую российскую нефть марки Urals в обход санкций, подключив нефтепровод к «Дружбе». Необходимость в этом возникла потому, что после введения новых ограничений со стороны Евросоюза поставки Белграда через Хорватию стали попадать под ограничительные меры. Венгрия, которая в значительной степени зависит от российской нефти и газа, была самым ярым критиком европейских санкций против России, но все-таки поддержала очередной пакет ограничений.

План Венгрии и Сербии оказался спорным с точки зрения Евросоюза. В ответ на договор стран построить нефтепровод представитель Еврокомиссии (ЕК) Даниэль Шеридан Ферри заявил, что поставки такого рода запрещены. Страны ЕС, получившие в исключительном порядке возможность сохранить поставки российской нефти по трубам, не могут сами перепродавать ее в другие государства в ЕС и за его пределами, объяснил он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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