. Виктор Дробыш рассказал о призыве больного артиста
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Виктор Дробыш рассказал о призыве больного артиста

Виктор Дробыш рассказал о призыве больного артиста
Композитор Виктор Дробыш заявил, что никто из артистов отсиживаться в тылу не будет. Продюсер присоединился к обсуждению актуального вопроса о призыве артистов на службу в армию в рамках объявленной частичной мобилизации. Продюсер ответственно заявил, что никто из его подопечных не станет уклонистом. Если им начнут приходить повестки, то они отправятся на фронт. В особом положении находится разбитый инсультом Николай Носков. Артист с трудом говорит и может передвигаться только с посторонней помощью. Во время редких концертов, на которые он соглашается, певец выступает сидя на стуле. «Если придёт Носкову повестка и он пойдёт воевать, то тогда будет катастрофа», — цитирует Дробыша источник.
Кстати, если бы не проблемы со здоровьем, Носков бы подошел под критерии отбора призывников. В молодости он служил в воинской части морской авиации Северного флота. Дробыш также рассказал, что некоторые его подопечные готовы добровольно посещать Донбасс. Стас Пьеха, например, уже несколько раз выступал там перед местными жителями и ранеными солдатами. «Не соскакивает и не отмазывается, ездит всегда, когда его зовут», — заверил Дробыш «МК». Напомним, что ранее о готовности уйти на фронт заявили Михаил Пореченков, Иван Охлобыстин, Сергей Глушко, а также Борис Корчевников. Никто из них, правда, пока не получил повестку. Зато на днях мобилизовали 43-летнего Евгения Павлова, актера театра «Современник».
# Шоу-бизнес Дробыш Виктор
По материалам: z-aya

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