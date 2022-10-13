. Виктория Боня получила ожоги при покорении горной вершины, но онкологии не боится
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Виктория Боня получила ожоги при покорении горной вершины, но онкологии не боится

Виктория Боня получила ожоги при покорении горной вершины, но онкологии не боится
Модель Виктория Боня высказалась о пугающем диагнозе. Ведущая приходит в себя после экстремального путешествия на вершину горы Манаслу. Помимо того, что телезвезда страдала от сильных отеков и проблем с дыханием, во время экспедиции она получила солнечный ожог лица. Дерматологи предупредили звезду Сети о том, какой ущерб её здоровью мог нанести ультрафиолет. Последствия загара — это не только проблемы преждевременного старения кожи. Врач Екатерина Мокина обратила внимание на то, что ожоги запускают процесс мутации и повышают вероятность развития онкологических заболеваний. «Родинки, у которых есть тенденция к злокачественности, но не перешедшие в эту форму, запускают механизм после ожога, а вероятность начинает проявляться», — цитирует эксперта «Пятый канал».
Боня уже отреагировала на критику, но, похоже, не отнеслась серьезно к словам врача. Она заявила, что в России процветает культ молодости, который лежит в основе эйджизма. Викторию не напугали слова дерматолога про онкологию. «Как видите, я показываю себя без фотошопа и фильтров в свои 42 года. Очень надеюсь, что в моем возрасте каждая женщина будет выглядеть так же»,— отреагировала Боня. На днях, кстати, телезвезда призналась, что собиралась покорить гору ради признания в любви. Она хотела посвятить свой подвиг любимому мужчине, который, по слухам, сам же и оплатил её участие в экспедиции.
# Шоу-бизнес Боня Виктория
По материалам: z-aya

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