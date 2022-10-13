. Витас признался, что «теребит свою сардельку »
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Витас признался, что «теребит свою сардельку »

Витас признался, что «теребит свою сардельку »
Певец Витас сделал откровенное признание. Многодетный отец поделился шутливым медицинским видеороликом. Певец Виталий Грачев, более известный слушателям как Витас, намекнул своим подписчикам в соцсети на то, что регулярно занимается мастурбацией. Из-за отсутствия смайликов сложно сказать, пошутил артист или же он был серьезен. В своем аккаунте в социальной сети Витас сделал репост забавного видео, где человек в костюме врача заявляет:
«Чтобы избежать появления камней в почках, необходимая профилактика — это теребить свою сарделечку 10–12 раз в месяц. И все будет хорошо». Витас оставил под видео свой комментарий. «У меня никогда не будет камней в почках», — написал он. Витас в последнее время мало работает в России, потому что решил сосредоточиться на азиатском рынке. Кроме того, он очень много времени уделяет своей семье. Напомним, что у певца трое детей, младшей дочке Алисе исполнился год. Малышка уже вовсю бегает по дому, а любящий папа учит ее самостоятельно кушать суп.
# Шоу-бизнес Витас, певец
По материалам: z-aya

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