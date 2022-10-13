. Военный технополис «Эра» получит господдержку из бюджета

В законодательстве определили основные направления работы военного технополиса «Эра» в Анапе и уточнили, какую государственную поддержку он будет получать. Такой закон от 14 июля 2022 года № 255-ФЗ вступает в силу 13 октября.

Документ предусматривает господдержку центра «Эра» по аналогии со «Сколково» и другими научно-технологическими кластерами. Для финансирования проводимых участниками иннополиса исследований создадут фонд развития. Технополис получит гранты и беспроцентные займы из бюджета.

Закон регулирует деятельность технополиса, определяет цели и основные направления его работы. Он предназначен для создания и совершенствования вооружения, военной и специальной техники. В его научных лабораториях проводят исследования по робототехнике, биотехническим системам и технологиям, информационной безопасности.





Установлено, что Минобороны будет заключать договоры аренды и безвозмездного пользования имуществом, находящимся на территории «Эры», без проведения торгов и аукционов. При этом образовательную деятельность в центре разрешили проводить без государственной аккредитации.