. ВСУ продолжают обстреливать жилую инфраструктуру Донецка
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ВСУ продолжают обстреливать жилую инфраструктуру Донецка

ВСУ продолжают обстреливать жилую инфраструктуру Донецка

Утром вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли жилые районы Донецка снарядами натовского калибра, передает ОТР. Есть погибшие.

Повреждения получили около десяти домов. На улице Петровского загорелась машина. Под огнем оказались город Макеевка и поселок Мироновский. В нескольких зданиях выбило стекла, включая школу-интернат. В Горловке в результате обстрелов погибли два человека.

Власти Ясиноватой сообщают, что ВСУ в последнее время увеличили частоту ударов по населенному пункту в несколько раз. По словам главы администрации города Дмитрия Шевченко, в Ясиноватой за последние полгода погибли более 40 человек и еще 155 получили ранения. Разрушено около 60 процентов домов частного сектора и 65 — многоквартирного фонда. Удары боевиков часто приходятся на электро- и газовые подстанции.

Между тем союзные силы продолжают наступление в ДНР. Ранее сообщалось, что силы донецкой Народной милиции освободили от украинской армии населенные пункты Иванград и Опытное на артемовском направлении. 

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По материалам: pnp.ru

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