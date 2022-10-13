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Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России

Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из РоссииЗвезда КВН Борщева призвала желающих уехать в Армению россиян уважать местные традиции

Бывшая участница КВН и юмористической программы Comedy Woman Елена Борщева призвала желающих уехать в Армению россиян уважать местные традиции. Пост, посвященный этой стране, комикесса разместила в своем Telegram-канале.

Борщева рассказала, что недавно побывала в Армении, куда, по ее словам, переехали многие русские. В связи с этим местные жители, которые узнавали ее, предполагали, что звезда Comedy Woman эмигрировала, и сочувствовали ей. В ответ на это артистка уточняла, что приехала «просто в гости».

«Хочу обратиться ко всем, кто переехал или собирается переезжать: помните, что в гости со своим самоваром не ходят, старайтесь уважать традиции и культуру гостеприимных армян», — написала Борщева.

Экс-участница КВН также отметила, что благодаря поездке прочувствовала историю Армении, «боль за исторические территории и, несмотря ни на что, желание жить и веру в лучшее». Она заверила, что намерена в будущем снова посетить страну.

Ранее известный российский комик и телеведущий Михаил Шац (внесен в реестр СМИ, выполняющих функции иноагента), эмигрировавший в Израиль, рассказал о сложностях жизни в этой стране. Он заявил, что в Израиле «ничего не работает по первому требованию».

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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