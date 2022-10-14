15 фотографий, на которых люди воссоздали известные картины в реальности с помощью подручных средств
Всех любителей искусства просим прильнуть к экранам! Сегодня мы решили устроить не только путешествие в прошлое, но и в мир художников. Два года назад Детройтский институт искусств запустил челлендж, в котором люди должны были повторить свои любимые работы из коллекции музея. И как показала практика, воссоздать произведения искусств можно даже из самых обыденных вещей. Не верите? Тогда взгляните сами, какие работы получились у наших новых Винсентов ван Гогов.
«Девушка с жемчужной серёжкой», Ян Вермеер
Фрида Кало. Автопортрет с обезьянкой
«Портрет мужчины», Корнелис Антонис
«Сборщицы орехов», Вильям Бугро
«Офелия», Джон Эверетт Милле
Автопортрет Отто Дикса
«Пляжная шляпа», Роберт Генри
«Ночной кошмар», Иоганн Генрих Фюсли
Ещё один ночной кошмар
Какие-то картины, как «Ночной кошмар», особенно полюбились людям, поэтому их вы можете встретить под хэштегом #RecreateDIA не один раз. И каждая интерпретация по-своему великолепна и уникальна.
«Вечерня», Гари Мельхерс
«Портрет почтальона Жозефа Рулена», Винсент ван Гог
Совсем юный почтальон Жозеф Рулен
«Мальчик с котом и кнутом», автор неизвестен
«Смеющийся мальчик», Франс Халс
«Благочестивое детство Святой Элизабеты из Венгрии», Чарльз Олстон Коллинз
А вы никогда не пытались воссоздать никаких картин известных художников? Если пытались, то скорее делитесь своими шедеврами в комментариях! Мы с удовольствием на них посмотрим!