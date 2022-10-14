. 15 фотографий, на которых люди воссоздали известные картины в реальности с помощью подручных средств
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15 фотографий, на которых люди воссоздали известные картины в реальности с помощью подручных средств

15 фотографий, на которых люди воссоздали известные картины в реальности с помощью подручных средств

Всех любителей искусства просим прильнуть к экранам! Сегодня мы решили устроить не только путешествие в прошлое, но и в мир художников. Два года назад Детройтский институт искусств запустил челлендж, в котором люди должны были повторить свои любимые работы из коллекции музея. И как показала практика, воссоздать произведения искусств можно даже из самых обыденных вещей. Не верите? Тогда взгляните сами, какие работы получились у наших новых Винсентов ван Гогов.

«Девушка с жемчужной серёжкой», Ян Вермеер

Фрида Кало. Автопортрет с обезьянкой

«Портрет мужчины», Корнелис Антонис

«Сборщицы орехов», Вильям Бугро

«Офелия», Джон Эверетт Милле

Автопортрет Отто Дикса

«Пляжная шляпа», Роберт Генри

«Ночной кошмар», Иоганн Генрих Фюсли

Ещё один ночной кошмар

Какие-то картины, как «Ночной кошмар», особенно полюбились людям, поэтому их вы можете встретить под хэштегом #RecreateDIA не один раз. И каждая интерпретация по-своему великолепна и уникальна.

«Вечерня», Гари Мельхерс

«Портрет почтальона Жозефа Рулена», Винсент ван Гог

Совсем юный почтальон Жозеф Рулен

«Мальчик с котом и кнутом», автор неизвестен

«Смеющийся мальчик», Франс Халс

«Благочестивое детство Святой Элизабеты из Венгрии», Чарльз Олстон Коллинз

А вы никогда не пытались воссоздать никаких картин известных художников? Если пытались, то скорее делитесь своими шедеврами в комментариях! Мы с удовольствием на них посмотрим!

# Интересное
По материалам: twizz

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