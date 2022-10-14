. 16 очень ироничных комиксов, которые со всей честностью показывают повседневную жизнь женщины и матери
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16 очень ироничных комиксов, которые со всей честностью показывают повседневную жизнь женщины и матери

16 очень ироничных комиксов, которые со всей честностью показывают повседневную жизнь женщины и матери

Иногда жизнь преподносит такие сюрпризы, что от них можно свихнуться. Спасает только одно: чувство юмора. Этим чувством в совершенстве обладает художница Нина, комиксы которой мы сегодня хотим вас показать. Это ироничные, точные и очень честные бытовые зарисовки из повседневной жизни. Проверьте, узнаете ли вы себя?

Грамотное решение конфликтов

Загадка

Кстати, у нас есть пост о том, как девушка забыла про картофель на три месяца, а потом обнаружила, что он превратился в монстра, который хочет захватить мир.

Чувство, помогающее жить

Ключ к пониманию детских истерик — истерики собственные

Лицо успешного человека

А на какой предмет вы похожи и почему?

Откуда у вас столько винных пробок?

Думаю, делая поделки из винных пробок, не стоит выпендриваться.

Люди не умеют делать комплименты

Мамино время

Сложное решение

В аптеке

Когда покупаю что-то в аптеке, всегда слежу за эмоциями продавца. Ведь по лекарствам он явно начинает понимать многое о том, как я себя чувствую, что я планирую делать этим вечером или что случилось со мной.
Аптекарям, скорее всего, плевать на мои дела. Но я все равно вглядываюсь в их лица.

Помощь с детьми

Никакой романтики

Как глубоки ваши корни?

Игра в «Мафию»

Основано на реальных синяках

А здесь вы можете найти не менее честные комиксы о материнских буднях.

# Интересное
По материалам: twizz

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