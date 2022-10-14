16 очень ироничных комиксов, которые со всей честностью показывают повседневную жизнь женщины и матери
Иногда жизнь преподносит такие сюрпризы, что от них можно свихнуться. Спасает только одно: чувство юмора. Этим чувством в совершенстве обладает художница Нина, комиксы которой мы сегодня хотим вас показать. Это ироничные, точные и очень честные бытовые зарисовки из повседневной жизни. Проверьте, узнаете ли вы себя?
Грамотное решение конфликтов
Загадка
Кстати, у нас есть пост о том, как девушка забыла про картофель на три месяца, а потом обнаружила, что он превратился в монстра, который хочет захватить мир.
Чувство, помогающее жить
Ключ к пониманию детских истерик — истерики собственные
Лицо успешного человека
А на какой предмет вы похожи и почему?
Откуда у вас столько винных пробок?
Думаю, делая поделки из винных пробок, не стоит выпендриваться.
Люди не умеют делать комплименты
Мамино время
Сложное решение
В аптеке
Когда покупаю что-то в аптеке, всегда слежу за эмоциями продавца. Ведь по лекарствам он явно начинает понимать многое о том, как я себя чувствую, что я планирую делать этим вечером или что случилось со мной.
Аптекарям, скорее всего, плевать на мои дела. Но я все равно вглядываюсь в их лица.
Помощь с детьми
Никакой романтики
Как глубоки ваши корни?
Игра в «Мафию»
Основано на реальных синяках
А здесь вы можете найти не менее честные комиксы о материнских буднях.