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16 случаев, когда девушки нашли своё идеальное свадебное платье в комиссионках и секонд-хендах за копейки

16 случаев, когда девушки нашли своё идеальное свадебное платье в комиссионках и секонд-хендах за копейки

Свадьба — особенный день, когда девушки хотят выглядеть на все сто! В этом им, конечно же, помогает свадебное платье, то самое, способное превратить любую в принцессу. Но век свадебного платья недолог: всего один день праздника, а потом долгие годы в шкафу.

Сегодня мы покажем вам случаи, когда история вышла за рамки этого шаблона. Это будут фотографии девушек, которые нашли свадебные платья в комиссионных магазинах и секонд-хендах, куда бывшие владелицы сдали их, чтобы подарить нарядам вторую жизнь. А самое интересное, что стоили платья сущие копейки: от 9 до 30 долларов (по текущему курсу это 570-1900 рублей).

Платье за 9 долларов

Моя самая лучшая покупка в комиссионном магазине. Его нужно было почистить и пришить всего одну кнопку. Я почистила его сама, а моя подруга починила кнопку.

Нашла это великолепное винтажное свадебное платье за 13 долларов

Свадебное платье за 14,99 долларов

Я купила свадебное платье за 30 долларов в комиссионном магазине, где я работаю

Никаких переделок не понадобилось: оно уже прошло химчистку и ни разу не надевалось.

Это свадебное платье было найден в задней части полки антикварного магазина, и его продали за 15 долларов

Нашла платье моей мечты, расшитое бисером!

Идеально подходит для предстоящей свадьбы и заставляет меня чувствовать себя богиней. Всего за 10 долларов.

Моя любимая находка — свадебное платье, которое я нашла в местном секонд-хенде

Я тоже купила своё свадебное платье в Goodwill

Нашла своё платье мечты из 70-х за 24 доллара. В первозданном состоянии и село идеально

Свадебное платье за 30 долларов, которое я обычно ношу в школу

Купила в комиссионке свадебное платье за 20 долларов и превратила его в костюм королевы фей

Как видите, свадебные платья могут обрести вторую жизнь не только на свадьбе, и это не менее прекрасно.

Моя лучшая находка в комиссионном магазине: свадебное платье за 30 долларов

Винтажное свадебное платье из Goodwill за 20 долларов

Нашла это великолепное платье в переполненной комиссионке. Оно лежало в конце полки

Платье стоило всего 10 долларов. Девушке оно не подошло по размеру, но это не отменяет его красоты. Надеемся, для кого-то оно стало тем самым платьем, ведь оно действительно прекрасное.

Вышла замуж в платье за 30 долларов

Свадебное платье за 19,99 доллара. Низ немного грязный, а в остальном состояние идеальное

А здесь вы можете найти трогательные моменты, когда женихи впервые увидели своих невест в свадебных образах.

# Интересное
По материалам: twizz

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