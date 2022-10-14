. 17 необычных растений, внешний вид которых заставит вас округлить глаза и сказать: «Ну ничего себе»
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17 необычных растений, внешний вид которых заставит вас округлить глаза и сказать: «Ну ничего себе»

17 необычных растений, внешний вид которых заставит вас округлить глаза и сказать: «Ну ничего себе»

Казалось бы, чем ещё нас может удивить мир растений? Оказывается, может! Ещё и как! Огромное количество разнообразных цветов, деревьев и кустов произрастает в диких и домашних условиях, радуя окружающих своей красотой. Ботаники трудятся, не покладая рук, чтобы уделить внимание всем видам и тщательно их исследовать.

Однако рассказать обо всех изучаемых растениях одинаково доступно — задача практически невозможная, поэтому людям приходится самостоятельно идентифицировать диковинные находки, связанные с зелёным царством. Предлагаем вам взглянуть на необычные виды растений, представленные ниже. Вполне возможно, что многие из них вы никогда ранее не встречали и даже не слышали об их существовании.

Спектабил Зингибер — разновидность имбиря из юго-восточной Азии

Хойя (Восковой плющ)

Редкая фиолетовая цветная капуста

Так выглядит чайот — плод мексиканского огурца

Мексиканский огурец активно используется в пищу. Он имеет нейтральный вкус, приближенный к кабачкам.

Вельвичия удивительная


Вельвичия удивительная — древнее растение, произрастающее в пустыни Намиб. Это долгоживущее карликовое дерево, на котором растут всего два листа в течение всей жизни. Продолжительность жизни растения может достигать 1500 лет и более.

Огромная голубая агава

Замия шершавая

На фотографии слева замия только готовится цвести. Справа представлены уже созревшие цветения.

Сикомора — близкая родственница инжира, её плоды можно употреблять в пищу

Саркосома шаровидная — несъедобный гриб необычной формы

Симплокарпус вонючий

Это растение часто выращивают садоводы, у которых на участке много тени и переувлажнённая земля.

Рябчик или фритиллярия

Бегония Ферокс — уникальное растение, чьи листья похожи на шкуру дракона

Калотропис высокий или содомское яблоко — млечный сок его плодов очень ядовит

Хвощ — древнее растение, которое имеет причудливую форму

Олений папоротник — тропическое растение, которое селится на деревьях и камнях

Здесь вы можете посмотреть, насколько необычно выглядят многим известные фрукты и ягоды без кожуры.

# Интересное
По материалам: twizz

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