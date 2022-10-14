. 17 учительских пометок в школьных дневниках, которые заставили родителей рассмеяться до слёз
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17 учительских пометок в школьных дневниках, которые заставили родителей рассмеяться до слёз

17 учительских пометок в школьных дневниках, которые заставили родителей рассмеяться до слёз

Рано или поздно даже самый прилежный ученик получает замечание от учителя или классного руководителя. Наверняка с вами тоже это случалось. Так как школьные будни зачастую мало насыщены необычными событиями, педагоги не упускают случая немного соригинальничать и оставить необычную запись в дневниках своих воспитанников. В некоторых случаях они получаются настолько смешными и странными, что у родителей едва удаётся сдержать смех при их прочтении. Как уж тут проводить воспитательную беседу? Тут бы отдышаться и прийти в себя после такого, чтобы хотя бы немножко выглядеть серьёзно.

Школьные будни второклашки

Твоя дочь — принтер!

Такой талант пропадает

История о сладкоежке, которого застукали

Сын сгущенкаголик — горе в семье.

Ребёнок трудится за двоих

Дитя природы

Когда не смогла подобрать нужных слов

Запись в дневнике дочери второклашки. Конечно, имела серьёзный разговор со мной, но сколько мне стоило сил сдерживать смех. Учитель сказала дочери, что ставит двойку и оставит на второй год. Дочь сказала, что ей всё равно, так как она уезжает в другой город и школу. Судя по записи не только сказала , но и жестами усилила.

Победа в литературной дуэли

Племянник заработал пятерку на литературе и тут же подрался с одноклассником. Теперь в дневнике красуется вот такая надпись.

Подумаешь

Димон, ты уже достал?

Классика же

Он убежал, но обещал вернуться

Коллектив просто не смог ей отказать

Творческую жилку не унять, если она просится наружу

Здорово. Тату-мастер растёт.

Действительно, чего это он?

Мощная Вика

Когда не даётся французский язык

Так надо уметь

Здесь вы можете посмотреть смешные записи из детских анкет и личных дневников. Они поднимут вам настроение своей житейской мудростью и юмором.

# Интересное
По материалам: twizz

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