. 6 причин постоянных неудач в любви и способы их исправления

Вадим Карасев

Если вас постоянно преследуют неудачи в любовной сфере, на то есть веские причины. Именно о них пойдет речь в этой статье. Постарайтесь избавиться от того, что мешает вам найти вторую половинку.

Одних лишь талисманов для достижения успеха в любви не достаточно. В этой сфере важно иметь правильную стратегию и состояние души. Старайтесь бороться с проблемами, описанными далее, чтобы поскорее обрести счастье.

Проблемы с самооценкой

Плохая самооценка отрицательно влияет на наши успехи в любви в психологическом и в энергетическом плане. Психологически плохая самооценка опасна в том плане, что нам сложно настроиться на получение удовольствия от общения. Человек, которому кажется, что он не достоин счастья, ставит перед собой непреодолимое препятствие. Счастье не придет к тому, кто в него не верит. Такой человек не может даже четко сформулировать для себя само определение счастья.

С энергетической точки зрения неуверенность тоже крайне опасна. Она сильно бьет по чакрам. Человек с заниженной самооценкой становится заложником внутренней слабости. Его начинают обходить стороной удача и счастье, поскольку он перестает притягивать это к себе. Его биополе ослабевает, приводя к появлению проблем с иммунитетом, здоровьем. Это в свою очередь усугубляет обстановку с внешней и внутренней притягательностью человека.

«Синдром спасателя»

Многие люди пытаются начинать новые отношения только ради того, чтобы спасти друг друга от какой-то проблемы. Например, женщина может спасать мужчину от наркомании или алкоголизма, безделья и других недугов. В желании помочь нет гончего плохого, но тут есть два важных минуса: во-первых, это никак не связано с любовью, а, во-вторых, вторая половинка, которую жалеют и которой помогают пережить трудности, зачастую лишается остатков чувства ответственности за свою жизнь. Женщина или мужчина, которым помогают и которых «спасают» , в итоге становятся еще более расхлябанными.

Если вы постоянно утопаете в токсичных отношениях подобного рода. Выполняя роль спасателя, вам срочно нужно сфокусироваться на себе. Любое желание помочь другому человеку нужно сводить на нет. Хватит тратить свою энергию попусту, ведь это не любовь. За желанием помочь может и вовсе стоять

Чрезмерно завышенные ожидания

Всем хочется найти своего принца или королеву, но кто-то уж слишком зациклен на поисках идеала. Если жить с завышенными ожиданиями, можно так и не найти счастья, поскольку самый лучший человек, с которым можно построить крепкую и долговечную любовь, порой далек от идеала, который мы сами себе рисуем.

Более того, многие забывают саморазвитии, поэтому попросту не соответствуют тому человеку, появления которого ждут в своей жизни. Работайте над собой и своим телом, чтобы нравиться большему количеству людей.

Недостаточное или чрезмерное количество усилий

Есть люди, которые слишком часто берут на себя ответственность за отношения или просто очень сильно пытаются понравиться кому-то другому. К сожалению, когда мы слишком сильно стараемся, результат почему-то получается противоположный. Полная атараксия и нежелание проявлять инициативу в любви приводит к аналогичному результату. Важно искать баланс — действовать, но не быть навязчивыми. Так найти и удержать любовь будет значительно проще.

Контроль и ревность

Ревнивые люди очень часто остаются одни, потому что никто не хочет выяснять отношения на пустом месте. Никому не хочется быть вещью и позволять другому человеку контролировать их. Если вы склонны к контролю и ревности, то придется научиться с этим бороться. Формирование искренней и сильной любви возможно только в том случае, если оба человека делают друг друга свободными и не ограничивают вторую половинку ни в чем.

Навязанные цели и идеалы

Нередко бывает так, что нам навязывают поиск определенного человека родители. Они говорят «пора выходить замуж» или «пора рожать детей», «нужно найти женщину, которая родит тебе ребенка» и так далее. Родители, бабушки и дедушки часто думают, что их советы помогут вам обрести счастье, но это не так. Если вы не хотите детей, то пусть так и будет.

Не слушайте тех, кто говорит «мужчина не должен быть бедным» или «женщина не должна курить». Если вам понравился человек, то его жизненные позиции, внешность или привычки не имеют большого значения. Старайтесь прислушиваться к себе в моменты выбора второй половинки.