. Алла Пугачева призналась, что ей очень страшно

Певица Алла Пугачева не может жить спокойно из-за происходящего в мире. Артистка призналась, что ограничивает себя в потоке информации. Рената Литвинова опубликовала на просторах YouTube откровенные высказывания Аллы Пугачевой, собранные в единый ролик из интервью разных времен.«Разве можно быть довольной, глядя на это? Как бы ты кокетливо шляпку не носил, не держался актерского имиджа, но когда приходишь домой, шляпку снимаешь, смываешь грим, включаешь телевизор, страшно становится!» — говорит в кадре Пугачева. Напомним, недавно Алла Пугачева встречалась с Ренатой Литвиновой и Земфирой в Израиле, куда Рамазанова прилетела с концертом. Ранее казанская певица нелицеприятно высказывалась о Примадонне, говоря, что она не знает о ее творчестве вообще и не ценит ее. Но на сей раз вдруг заявила, что они «обе — певицы своей страны». Обе они, к слову, сейчас предпочитаю жить за пределами «своей страны».