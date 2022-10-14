. Алла Пугачева убивала эстраду, заявил скандальный журналист

Певица Алла Пугачева пускала на сцену только избранных. Артистка в спешке покинула Россию в конце сентября. Многим казалось, что певица вернулась навсегда. Но, как оказалось, теперь она намерена окончательно обосноваться в жаркой стране: звездная мама забрала документы Лизы и Гарри из школы, чтобы устроить детей в израильское учебное заведение. По слухам, Алла Борисовна получила израильское гражданство и в Россию прилетала лишь для того, чтобы уладить дела с обучением детей, а также занималась продажей замка. СМИ уже сообщили, что особняк в деревне Грязь выставлен на продажу за баснословную сумму — 1 миллиард рублей. Правда, есть версии, что это очередной фейк. В любом случае, обещавшая наводить порядок в головах россиян Пугачева пытается обжиться в другой стране, а патриоты радуются тому, что она уехала. Свое мнение высказал и Михаил Шахназаров. В эфире шоу «Полный абзац» журналист не скрывал радости, что теперь Алла Борисовна наконец-то перестанет лезть в дела некогда родной страны.«Вы увидели, как она любит родину? Вот только не припомню, когда и что она в последний раз спела, кроме ее «Рождественских встреч» и прочего. Она просто убивала всю российскую эстраду, не пуская туда Кормухину и Агузарову. Зато была Варум», — заявил журналист. Слухи о влиянии Аллы Борисовны на отечественный шоу-бизнес действительно появляются с завидной регулярностью. То одна, то другая знаменитость выступает с громкими заявлениями — якобы карьеру им подпортила Примадонна, пуская в ход свои связи. Отметим, что Ольга Кормухина одна из самых сильных вокалисток России. Она активно выступает на протяжении 20 лет, а последнее время еще и много помогает нашим военным, ведущим бои на территории Донбасса. Что касается Агузаровой, то о ее таланте слагают легенды, но сама певица последнее время редко выходит на сцену, а также почти не общается с прессой. Поклонники шутят: «Как и обещала, она улетела на Марс».