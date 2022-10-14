. Алле Пугачеве нет дела до России, заявила экстрасенс

Предсказательница высказалась о певице Алле Пугачевой и ее муже. Экстрасенс Галина Янко поделилась своим прогнозом о том, как сложится дальнейшая судьба одной из главных звезд российской эстрады. По её мнению, Алла Пугачева больше никогда не вернется домой. Ясновидящая рассказала, что не видит перспективы возвращения Примадонны с мужем в Россию. Артистка очень боится остаться одна и потерять молодого супруга. Будущее страны её мало волнует, зато актуален вопрос сохранения брака. Она готова следовать за любимым хоть на край света, лишь бы не оказаться разведенкой.«Самой Пугачевой абсолютно все равно, что будет с Россией, а юмористу вообще нет дела ни до чего. Он — мнительный и тревожный человек. В данный момент очень боится правосудия»,— цитирует Янко источник. Галина предвидит, что финансовый достаток пары упадёт. В будущем им придется продать замок в Подмосковье практически за бесценок. Юморист сможет работать и поддерживать средний уровень жизни его семьи, но шиковать как раньше они уже не смогут. «Никогда больше у нее (Пугачевой. — Прим. ред.) не будет такой славы и популярности, которая была», — говорит экстрасенс «ProZvezd». Кстати, Янко считает, что в ближайшее время Примадонне надо больше заботиться о своем здоровье. Риск обострения проблем с сердечно-сосудистой системой достаточно высокий.