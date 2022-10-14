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Анастасию Волочкову бросил директор

Анастасию Волочкову бросил директор
46-летняя балерина Анастасия Волочкова сменила своего директора. Звезда балета внезапно перестала сотрудничать со своим директором Светланой Герасимовой, которая работала с ней много лет. Артистка намекнула, что их пути с помощницей разошлись из-за лицемерия и предательства, но подробностей конфликта не разглашала. Зато ситуацию согласилась прокомментировать Светлана. Она уточнила, что отказалась представлять интересы танцовщицы, потому что у нее появились другие проекты, а на Анастасию не осталось времени. «Я в Сочи, у меня «Мисс Россия». С Настей уже не работаю, она требует времени, которое я не могу ей уделить, к сожалению»,  — призналась Герасимова в беседе с порталом «Звездач».
Волочкова, еще недавно души не чаявшая в своем директоре, очень быстро нашла ей замену, доверившись 17-летней крестнице. Артистка объявила, что теперь руководить всеми ее творческими делами будет Элиза, которая, по словам танцовщицы, имеет необходимый опыт и ранее занималась связями с общественностью. Девушка оперативно взялась за дело и уже отвечает на звонки по рабочему номеру, ранее принадлежавшему Светлане. Однако поклонникам решение Волочковой показалось странным. К тому же рядом с артисткой есть другая юная особа, вполне способная заниматься ее делами, – дочь Аридна, тоже недавно отметившая 17-летие. Девушка, правда, последние пару лет живет у отца Игоря Вдовина и готовится к поступлению в институт. Возможно, она отказалась работать с мамой, с которой больше не близка.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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