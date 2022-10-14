. Анна Снаткина поделилась редкими свадебными фото в годовщину торжества

Актриса Анна Снаткина и шоумен Виктор Васильев отмечают оловянную свадьбу. Накануне Анна Снаткина отметила важное событие – именно в этот день несколько лет назад она вышла замуж за петербургского актера и шоумена Виктора Васильева. Свадьба проходила в условиях полной секретности в Летнем дворце в Санкт-Петербурге, на ней присутствовали только близкие родственники и друзья.«Обручальное кольцо надевают на безымянный палец правой руки, потому что это единственный палец, в котором есть вена, ведущая прямо в сердце #❤️ С юбилеем, мой любимый 💙», — трогательно поздравила мужа актриса, опубликовав редкое свадебное фото с ним.В этом году они отметили уже десятилетие со дня свадьбы. 10 лет совместной жизни в браке называется оловянной или розовой годовщиной. У супругов подрастает дочка Вероника, которой в апреле этого года исполнилось уже девять лет. Актриса редко раскрывает подробности личной жизни, а о наследнице говорит и того реже. Но недавно Анна похвасталась успехами дочери в спорте. Девятилетняя Вероника выиграла серебро на соревнованиях по художественной гимнастике.«Какие красивые яркие! Счастья вам девчонки! Сразу видно, доченька вся в маму: и талантик, и красотуля», «Невероятной красоты девочка, будьте здоровы и счастливы», «Какая красивая доченька у вас!», «Мама может гордится своей доченькой, успехов ей в дальнейшем всего самого доброго!» — пожелали поклонники и написали, что наследница все больше начинает быть похожей на свою красавицу-маму.