. Артур Смольянинов решил перебраться за границу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Артур Смольянинов решил перебраться за границу

Артур Смольянинов решил перебраться за границу
38-летний актер Артур Смольянинов не смог найти себе работу в России. Артист решил продолжить свою актерскую карьеру за пределами России. Об этом актер лично рассказал в новом интервью, объяснив это решение проблемами с работой в родной стране. Смольянинов рассказал, что сначала количество предложений о съемках в российских проектах просто сократилось, а потом контрактов совсем не осталось. Так совпало, что в это время он стал получать много приглашений от зарубежных кинокомпаний. Немного поразмыслив, Артур решил собрать вещи и уехать из России. Актер признается, что пока уехал только на полтора месяца — на съемки в Америку, но, возможно, задержится там надолго. Россию он покинул через границу с Норвегией. Говорит, что был сильно впечатлен разницей в менталитете двух народов. «Ты переходишь 30 метров — и перед тобой другие люди», — удивляется Артур.
По словам Смольянинова, из-за перемен в жизни он находится в тяжелом эмоциональном состоянии. «Мне кажется, что мой герой на грани пропасти. Это странное ощущение, я просто растерян», — оправдывается Артур «Стархиту». Напомним, что герой «Девятой роты» оставил дома бывшую жену Дарью Мельникову с маленькими детьми на руках. В браке со звездой «Папиных дочек» Смольянинов дважды стал отцом: актриса родила ему сыновей Артура и Марка. Летом 2021 года супруги неожиданно развелись. Как говорят, причиной разрыва стали проблемы актера с алкоголем.
# Шоу-бизнес Смольянинов Артур
По материалам: z-aya

Последние новости

Эксперт: Нежелание Украины сесть за стол переговоров с РФ вернет ее в средневековье
Эксперт: Нежелание Украины сесть за стол переговоров с РФ вернет ее в
В Минобороны высказались о призыве женщин в рамках частичной мобилизации
В Минобороны высказались о призыве женщин в рамках частичной
Высокооцененная игра Norco не выйдет в Game Pass в октябре — дату релиза сдвинули
Высокооцененная игра Norco не выйдет в Game Pass в октябре — дату
Пресняков покинул Россию вслед за бабушкой
Пресняков покинул Россию вслед за бабушкой
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Сергей Светлаков высказался о ненависти в сети
Алла Пугачева призналась, что ей очень страшно
Алла Пугачева призналась, что ей очень страшно
Артур Смольянинов решил перебраться за границу
Артур Смольянинов решил перебраться за границу
Филиппа Киркорова снова хотят распять
Филиппа Киркорова снова хотят распять
Моргенштерн потерял все в один момент
Моргенштерн потерял все в один момент
Паутина, смерть близкого человека и погоня: какие сны укажут на наличие у вас сглаза и порчи
Паутина, смерть близкого человека и погоня: какие сны укажут на
Мари Краймбрери впервые откровенно высказалась о своей личной жизни
Мари Краймбрери впервые откровенно высказалась о своей личной жизни
Запеченная рыба и протеиновые коктейли, приготовленные Эштоном Катчером: Мила Кунис рассказала о своей диете
Запеченная рыба и протеиновые коктейли, приготовленные Эштоном

Топ на сегодня

Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
Боевые механики в Sonic Frontiers продемонстрировали в новом видео
Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
Сексуальная Екатерина Климова выйдет еще раз замуж
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24 ребенка-сироты из ЛНР
Львова-Белова передала в приемные семьи Новосибирска 24

Еще по теме

Артур Смольянинов рассорился с крестным отцом Иваном Охлобыстиным
Артур Смольянинов рассказал о своей эмиграции
Артур Смольянинов мечтает о дочке
Артур Смольянинов и Дарья Мельникова пришли на вечеринку с маленьким сыном, а Михаил Ефремов вывел в свет красавицу дочь