. Артур Смольянинов решил перебраться за границу

38-летний актер Артур Смольянинов не смог найти себе работу в России. Артист решил продолжить свою актерскую карьеру за пределами России. Об этом актер лично рассказал в новом интервью, объяснив это решение проблемами с работой в родной стране. Смольянинов рассказал, что сначала количество предложений о съемках в российских проектах просто сократилось, а потом контрактов совсем не осталось. Так совпало, что в это время он стал получать много приглашений от зарубежных кинокомпаний. Немного поразмыслив, Артур решил собрать вещи и уехать из России. Актер признается, что пока уехал только на полтора месяца — на съемки в Америку, но, возможно, задержится там надолго. Россию он покинул через границу с Норвегией. Говорит, что был сильно впечатлен разницей в менталитете двух народов. «Ты переходишь 30 метров — и перед тобой другие люди», — удивляется Артур.По словам Смольянинова, из-за перемен в жизни он находится в тяжелом эмоциональном состоянии. «Мне кажется, что мой герой на грани пропасти. Это странное ощущение, я просто растерян», — оправдывается Артур «Стархиту». Напомним, что герой «Девятой роты» оставил дома бывшую жену Дарью Мельникову с маленькими детьми на руках. В браке со звездой «Папиных дочек» Смольянинов дважды стал отцом: актриса родила ему сыновей Артура и Марка. Летом 2021 года супруги неожиданно развелись. Как говорят, причиной разрыва стали проблемы актера с алкоголем.