. Белой предлагают вернуться на телестройку
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Белой предлагают вернуться на телестройку

Белой предлагают вернуться на телестройку
Найти ярких персонажей для новой версии Дом-2 довольно сложно, поэтому кастинг-менеджер проекта Иван Барзиков решил попытаться уговорить вернуться на Дом-2 Юлию Белую. Недавно Иван Барзиков, который является кастинг-менеджером Дом-2, сообщил, что найти по-настоящему интересных людей для обновлённого Дом-2 довольно сложно. А может ему просто не хватает квалификации? Как бы там ни было, но старые проверенные люди на проекте востребованы всегда. Юлия Белая поделилась со своими поклонниками, что её уговаривают вернуться на проект.

Однако бывшая возлюбленная Тиграна Салибекова не согласилась участвовать в новом сезоне Дом-2. Она настолько сильно устала от проекта, что всё ещё не может прийти в себя. Сомнения по этому поводу одолевают и Алину Иордан. Барзикову стоит попытаться пригласить и Соню Спаркс. Вдруг она тоже рассчитывает завести ребёнка с первым встречным на телешоу?

Как думаете, сколько Ваня Барзиков предложил Юлии Белой за возвращение на Дом-2? Может он просто назвал слишком низкий ценник? Все говорят об изменениях и новых правилах, но в действительности это смешно — ничего не меняется. Стоило ли вообще начинать «новый формат»?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

Последние новости

Белой предлагают вернуться на телестройку
Белой предлагают вернуться на телестройку
В России задумали упростить переводы денег в две бывшие советские республики
В России задумали упростить переводы денег в две бывшие советские
Парламентарии Колымы приступили к работе над проектом регионального бюджета
Парламентарии Колымы приступили к работе над проектом регионального
Российские ПВО сбили украинские ракеты в Белгородской области
Российские ПВО сбили украинские ракеты в Белгородской области
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 13.10.2022
Подборка картинок. Вечерний выпуск (30 фото) - 13.10.2022
Парень лишился посылки и получил неожиданную записку
Парень лишился посылки и получил неожиданную записку
Какую опасность представляют фотографий умерших людей
Какую опасность представляют фотографий умерших людей
Persona 3 Portable и Persona 4 Golden станут эксклюзивами next-gen консолей на Xbox
Persona 3 Portable и Persona 4 Golden станут эксклюзивами next-gen
СМИ раскрыли, с кем встречается Молочников. Новая пассия режиссера старше его на 13 лет
СМИ раскрыли, с кем встречается Молочников. Новая пассия режиссера
На Клаву Коку пожаловались в Следственный комитет
На Клаву Коку пожаловались в Следственный комитет
Курс японской иены упал до рекордно низкого уровня за 32 года
Курс японской иены упал до рекордно низкого уровня за 32 года
Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия
Трамп высказался о вызове на допрос по делу о штурме Капитолия

Топ на сегодня

Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как крокодилы"
Новый фитнес-тренд в Китае: люди ползают по улицам "как
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Ксении Раппопорт закрутила роман с экс-супругом Надежды Михалковой
Праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеет множество обрядов и примет
Праздник Покров Пресвятой Богородицы, 14 октября 2022 года, имеет
Оценено влияние утечки на «Дружбе» на поставки нефти в Европу
Оценено влияние утечки на «Дружбе» на поставки нефти в Европу
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России
Звезда Comedy Woman обратилась к желающим уехать из России

Еще по теме

Барзиков пытается вернуть Рыбакова на Дом-2
Почему Адеев грозит Ивану Барзикову полицией
Барзиков не может найти чувство Юмора и такта у Бухынбалтэ
Сестры Колисниченко вернулись на Дом-2 защищать Белую