. Белой предлагают вернуться на телестройку

Вадим Карасев

Недавно Иван Барзиков, который является кастинг-менеджером Дом-2, сообщил, что найти по-настоящему интересных людей для обновлённого Дом-2 довольно сложно. А может ему просто не хватает квалификации? Как бы там ни было, но старые проверенные люди на проекте востребованы всегда. Юлия Белая поделилась со своими поклонниками, что её уговаривают вернуться на проект.Однако бывшая возлюбленная Тиграна Салибекова не согласилась участвовать в новом сезоне Дом-2. Она настолько сильно устала от проекта, что всё ещё не может прийти в себя. Сомнения по этому поводу одолевают и Алину Иордан. Барзикову стоит попытаться пригласить и Соню Спаркс. Вдруг она тоже рассчитывает завести ребёнка с первым встречным на телешоу?Как думаете, сколько Ваня Барзиков предложил Юлии Белой за возвращение на Дом-2? Может он просто назвал слишком низкий ценник? Все говорят об изменениях и новых правилах, но в действительности это смешно — ничего не меняется. Стоило ли вообще начинать «новый формат»?